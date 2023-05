Fanno cadere la prof e postano il video online: scatta la denuncia ma lei viene espulsa per molestie È quanto accaduto a Latina, nel liceo Grassi, dove una professoressa ha denunciato di essere stata spintonata dai ragazzi: poi ha trovato il video in rete. A subire le conseguenze di quanto accaduto è stata comunque lei, allontanata dal liceo per molestie.

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava in classe con i suoi alunni, quando è stata spintonata da uno di loro. Dopo aver ricevuto un colpo all'addome è caduta a terra, riportando traumi che l'hanno costretta a rivolgersi al pronto soccorso. Ciò che la professoressa del liceo scientifico Grassi di Latina non sapeva è che altri studenti, a pochi passi da lei, stavano filmando la scena per pubblicarla online. "Fai cadere la prof senza essere sospeso", questa la sfida sui social alla quale gli e le studenti della sua classe volevano prendere parte postando il video che la ritraeva.

La docente, che lavorava come precaria nel capoluogo pontino, ha immediatamente denunciato quanto è accaduto al preside della scuola che ha giudicato l'episodio una casualità. Ciò che non sapeva (e che la prof avrebbe scoperto poco dopo) è proprio l'esistenza della sfida sui social network: quello dei ragazzi, invece, era un gesto ben calcolato e realizzato appositamente per qualche like e pochi minuti di gloria in rete. Anziché prendere provvedimenti contro i ragazzi, però, la scuola se l'è presa con la docente stessa che, accusata di molestie, è stata allontanata.

Cosa è successo

Come racconta la Repubblica, la vicenda risale alla fine di settembre. La donna è caduta a terra dopo essere stata colpita da uno studente, a suo volta spintonato dal compagno: rientrata dal pronto soccorso, dove si è recata per curarsi le lievi ferite in seguito alla caduta, è stata ricevuta dal preside al quale ha raccontato l'episodio.

Per il dirigente scolastico, però, si è trattato di un caso: la classe si è scusata e per lui non ci sono abbastanza elementi per incolpare gli alunni. Poco dopo, però, è la stessa docente a scoprirsi online, ripresa dagli studenti per la challenge sui social. Vittima di cyberbullismo, la professoressa ha denunciato. Nell'episodio risulterebbero coinvolti molti alunni della classe incriminata: dagli autori delle spinte a coloro che hanno effettuato le riprese fino ad arrivare a colore che hanno diffuso la scena online.

Allontanata per molestie

Dopo quanto avvenuto, però, anziché tutelare la docente, il preside l'ha allontanata dalla scuola. La decisione è arrivata dopo l'esposto presentato dal genitore di un alunno, che l'ha accusata di molestie. Stavolta il provvedimento è stato preso e attuato velocemente. Nel frattempo non si fermano le indagini, mentre i ragazzi restano impuniti e la professoressa in attesa di avere giustizia.