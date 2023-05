Famiglie LGBT, Gualtieri: “Basta discriminazioni, trascriverò certificato alla bimba con due mamme” “Dobbiamo abbattere le barriere contro le famiglie arcobaleno – ha detto Gualtieri all’iniziativa organizzata a Torino – Dobbiamo essere pronti per fare ciò che nella maggior parte dei Paesi europei è normalità”.

A cura di Beatrice Tominic

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, invitato all'iniziativa Le Città per i diritti promossa dal primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo, ha ribadito la sua posizione sulle famiglie arcobaleno: "È tempo di eliminare la discriminazione ai diritti dei bambini e delle persone sulla base dell'orientamento sessuale è anticostituzionale, anche se in Italia c'è ancora un sentimento di omolesbotransfobia: soltanto una parte di cittadine e cittadini è pronta per fare cose che, nella maggior parte dei Paesi europei, sono normalissime".

Gli attacchi a Roma Capitale

Nel corso dell'evento, il sindaco ha risposto ai vari attacchi che in questi mesi sono stati lanciati contro il suo operato. "Abbiamo fatto un normalissimo bando per l'accoglienza dei rifugiati dedicato a quelli Lgbt+, che sono discriminati e per questo devono scappare, e che prevedeva le stesse cose degli altri tipi di rifugiati e siamo stati attaccati – ha dichiarato il sindaco – Sono riuscito a parlare con la ministra Roccella che mi ha risposto Sì ma voi volete la gestazione per altri. C'è un sistematico tentativo di cambiare le carte in tavola". E poi ha confermato: "Trascriverò il certificato di nascita di una bimba nata all'estero da due mamme. La nostra parte politica è pienamente in campo per assicurare i diritti a tutti i cittadini".

Presente in platea anche Marilena Grassadonia, a capo dell'ufficio LGBT di Roma Capitale che ha definito quanto accaduto oggi un evento importante: "Si tratta di un'alleanza che ha un obiettivo comune abbattere le discriminazioni e inchiodare il Parlamento a una chiara responsabilità, quella di garantire pari diritti e dignità alle persone LGBT+ e ai figli e alle figlie delle famiglie arcobaleno".