Famiglia sterminata da un’esplosione, indagato il titolare dell’azienda di fuochi d’artificio Il titolare dell’azienda per la quale lavoravano Franco, Anna e Claudio Colle è indagato per sfruttamento del lavoro e morte come conseguenza di altro delitto. La famiglia è deceduta dopo un’esplosione mentre maneggiava fuochi d’artificio.

A cura di Alessia Rabbai

Claudio, Anna e Franco Colle

La Procura ha aperto un'inchiesta sullamorte di Franco, Anna e Claudio Colle, tutti e tre componenti della stessa famiglia sterminata dall'esplosione di alcuni fuochi d'artificio per una sagra a Torano di Borgorose in provincia di Rieti. Le indagini hanno verificato le condizioni in cui operavano e ad essere iscritto nel registro è il nome del titolare dell'azienda, l'ipotesi di reato è sfruttamento del lavoro e morte come conseguenza di altro delitto. Per sostituto procuratore Rocco Maruotti non solo lavoravano in nero, senza tutele, ma maneggiavano il materiale pirotecnico senza le precauzioni necessarie, dunque senza essere formati per farlo il più possibile in sicurezza, così da evitare incidenti fatali.

Fuochi d'artificio fabbricati in casa senza precauzioni

E questo, questa è l'ipotesi, sarebbe stato fatto per risparmiare il più possibile. La Procura sta facendo tutte le verifiche del caso per accertare eventuali responsabilità a carico dell'azienda. A riportare quanto emerso in sede d'indagine La Repubblica, che scrive come il titolare dell'azienda per la quale lavoravano un papà e i suoi due figli, avesse assunto la famiglia senza formarla. Di fatto maneggiavano e fabbricavano in casa fuochi d'artificio pericolosissimi, la cui esplosione li ha uccisi.

L'esplosione in cui sono morti Franco, Anna e Claudio Colle

Franco, Anna e Claudio Colle sono morti tutti e tre a seguito di un'esplosione, che si è verificata il 21 luglio scorso nel Reatino. Franco e Anna, padre e figlia rispettivamente di cinquantanove anni e trentadue, sono deceduti in ospedale per le gravi ustioni riportate praticamente su tutto il corpo. Franco è deceduto il 24 luglio per primo, mentre nelle ore successive si è spenta sua figlia. Claudio, ventitré anni, figlio e fratello, ha lottato per cinque giorni tra la vita e la morte, purtroppo non ce l'ha fatta ed è deceduto anche lui il 26 luglio per le gravissime ustioni.