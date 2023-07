Padre e figlia morti in un’esplosione a Torano: preparavano fuochi d’artificio per una sagra Non ce l’hanno fatta Franco e sua figlia Anna, rimasti gravemente ustionati mentre maneggiavano fuochi d’artificio per una sagra a Torano di Borgorose nel Reatino. Gravemente ferito anche il figlio e fratello.

A cura di Alessia Rabbai

Franco e Anna Colle

Tragedia nel Reatino a Torano di Borgorose, dove padre e figlia sono morti, dopo essere rimasti gravemente feriti in un'esplosione. I fatti si sono verificati venerdì scorso 21 luglio, le vittime sono Franco Colle, cinquantanove anni e Anna, trentadue. A rimanere coinvolta nell'esplosione anche una terza persona, figlio e fratello delle vittime, che è ancora ricoverato in gravi condizioni. Secondo le informazioni apprese l'uomo è deceduto lunedì scorso 24 luglio a causa delle gravi ferite riportate e nelle ore successive anche per sua figlia è accaduto lo stesso. Pare che stessero maneggiando fuochi d'artificio da far esplodere in occasione di una sagra di paese. Sulla vicenda indagano i carabinieri, l'ipotesi è che non abbiano seguito le norme di sicurezza necessarie in questi casi, che sia fuoriuscita della polvere da sparo, entrata a contatto con una fonte di calore.

Franco e Anna hanno lottato tre giorni tra la vita e la morte

Avvenuta l'esplosione subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti diversi mezzi, con il personale sanitario che ha preso in carico padre e figlia e li ha trasportati in ospedale. Date le loro condizioni di salute che sono parse fin da subito molto serie è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, che ha trasportato entrambi in volo al centro grandi ustionati Sant'Eugenio a Roma. Arrivati al pronto soccorso le loro condizioni di salute sono parse disperate, hanno lottato per tre giorni tra la vita e la morte. I medici non si sono sbilanciati sull'esito del loro intervento e la prognosi era riservata. A morire per primo è stato Franco: non ce l'ha fatta a causa delle gravissime ustioni su gran parte del corpo. Alcune ore dopo è morta anche Anna. Ora si spera che l'altro figlio di Franco possa riprendersi presto e che le sue condizioni di salute migliorino.

I messaggi di cordoglio alla famiglia Colle

La notizia dell'esplosione a Torano dello scorso fine settimana si è diffusa in poco tempo nel piccolo centro del Reatino che conta poche centinaia di abitanti che si conoscono tutti tra loro. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia Colle, per la drammatica e improvvisa perdita. "Torano si stringe attorno alla famiglia Colle colpita da un'immane tragedia – si legge in un post pubblicato su Facebook in un gruppo del paese – A Franco, lavoratore instancabile; una condotta di vita ammirevole; ha sempre guidato la sua famiglia con dignità e coraggio affrontando ogni genere di avversità. Ad Anna, giovane lavoratrice, impegnata con generosità e serietà a contribuire al sostentamento della propria famiglia. Riposate in pace. Preghiamo per Claudio, affinché possa presto tornare tra noi".