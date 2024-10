video suggerito

Falso allarme bomba alla Sagra della Castagna a Manziana: artificieri per un trolley abbandonato Falso allarme bomba alla sagra della Castagna di Manziana, dove in via Roma c’era un trolley abbandonato. Ieri sera sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri, ma non c’erano esplosivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri al lavoro ieri sera a Manziana

Un bagaglio incustodito ha attirato l'attenzione dei cittadini di Manziana, che ieri erano impegnati nei preparativi per la sagra della Castagna di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre, nel territorio Nord della provincia di Roma. Si tratta di un trolley, che si trovava in via Roma, una delle strade d'accesso al centro storico del paese, all'incrocio con via Vicarello. La valigia è rimasta per strada diverse ore, così per scongiurare qualsiasi sospetto che potesse trattarsi di un ordigno esplosivo, nella tarda serata di venerdì 11 ottobre sono partiti gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Manziana, già impegnati nei controlli in paese in occasione della sagra, un appuntamento che ogni hanno attira a Manziana centinaia di persone per gli stand enogastronomici, le bancarelle e gli spettacoli itineranti, e durante il quale l'attenzione per la sicurezza è alta. I militari sono intervenuti insieme agli artificieri della Compagnia Aeroporti Roma Fiumicino e hanno dato il via alle verifiche.

Si è trattato di un falso allarme, quello lasciato in strada a Manziana era un semplice bagaglio, dentro non è stata trovata traccia di esplosivo. L'intervento si è concluso in serata. Proseguono i controlli dei carabinieri a Manziana per la festa, tra oggi e domani si attendono centinaia di persone provenienti dall'hinterland e da Roma. Per l'occasione il Comune tramite i vigili urbani ha disposto il cambio della segnaletica stradale e dei parcheggi in alcune zone del paese. La polizia locale nel weekend sarà impegnata nella gestione della viabilità.