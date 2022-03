Falsi poliziotti armati di fucile rapinano una coppia al casello autostradale Momenti di paura per una coppia rapinata sull’A24 all’altezza di Ponte di Nona, vittima di una rapina a mano armata. Tre falsi poliziotti si sono fatti consegnare orologi e gioielli per migliaia di euro.

A cura di Alessia Rabbai

Rapina a mano armata sull'autostrada A24 Roma-L'Aquila all'altezza dell'uscita per la Collatina nella serata di sabato scorso 26 marzo. Momenti di paura per i malcapitati, bersaglio di persone che probabilmente, consapevoli che avrebbero portato a casa un cospicuo bottino, hanno organizzato il colpo pedinandoli. Vittime due coniugi sulla cinquantina, minacciati da tre falsi poliziotti in borghese. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 23 quando i fantomatici agenti a bordo di un Suv si sono avvicinati da dietro, alzando i fari, hanno intimato l'alt all'automobilista, che ha accostato con la macchina al lato della carreggiata, convinto che si trattasse di un semplice controllo delle forze dell'ordine. Ma una volta fermi nella corsa d'emergenza a Ponte di Nona, sono stati costretti sotto minaccia a consegnare soldi, orologi e gioielli, dal valore di migliaia di euro. L'uomo ha provato a ribellarsi, ma uno dei malviventi lo ha colpito con il fucile alla testa.

Una volta preso ciò che volevano, i rapinatori sono scappati a bordo della macchina, facendo perdere le proprie tracce e la coppia ha chiesto aiuto, chiamando le forze dell'ordine. Ad intervenire in loro soccorso sono stati gli agenti della Polizia di Stato. Gli agenti hanno ascoltato marito e moglie, facendosi raccontare i particolari della vicenda, le modalità con le quali sono stati avvicinati, cosa gli hanno detto, il modello e la targa del veicolo e stanno cercando di risalire all'identità dei rapinatori. Il sospetto è che si siano fermati in qualche stazione di servizio, hanno dunque essere acquisite le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver immortalato il loro passaggio o sosta.