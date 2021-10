Facchinetti aggredito da McGregor: la polizia ha acquisito i video delle telecamere dell’hotel Sono in corso le indagini sull’aggressione di Conor McGregor a Francesco Facchinetti, dopo la sua denuncia. La Polizia di Stato ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare responsabilità a carico del campione mondiale di MMA.

A cura di Alessia Rabbai

La Questura di Roma nei giorni scorsi con il via alle indagini ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'hotel St Regis a seguito della denuncia sporta da Francesco Facchinetti sull'aggressione subita da parte del campione mondiale di MMA Conor McGregor. Le indagini sono in corso e gli inquirenti mantengono il riserbo su quanto immortalato dalle telecamere, per ricostruire l'accaduto. L'hotel a cinque stelle a pochi passi da Piazza Esedra ha detto all'Ansa di aver "consegnato i video agli inquirenti relativi alla notte di sabato 16 ottobre scorso e che The St. Regis Rome continua ad offrire alla polizia totale collaborazione per le indagini". Non è chiaro al momento chi gestirà il tutto, tra Polizia di Stato e carabinieri, in quanto il cantante non ha depositato la denuncia subito, ma solo una volta aver lasciato la Capitale e tornato a Nord, nella caserma della tenenza di Mariano Comense. All'interno della sala in cui si sarebbe consumata l'aggressione tuttavia non sarebbero presenti telecamere per motivi di riservatezza, quindi le immagini farebbero riferimento esclusivamente agli spazi comuni.

Facchinetti aggredito da McGregor

A raccontare l'aggressione è stato Facchinetti, che ha denunciato pubblicamente l'atelta di arti marziali su Instagram. "Abbiamo parlato per più di due ore e ci siamo divertiti. Benji e la moglie volevano andare a dormire – spiega il cantante raccontando la sua versione dei fatti e a seguito della quale è stato refertato in ospedale – Improvvisamente, davanti a 10 testimoni, McGregor mi ha tirato un pugno in bocca, mi ha spaccato il labbro. Mi è uscito il sangue". A chiedere ai gestori dell'albergo le immagini delle videocamere su mandato del cantante è stato il suo avvocato. Ma gestori dell'albergo gli avrebbero risposto che qualora richieste, come poi è accaduto, le avrebbero date agli inquirenti, ma che in quel momento non erano tenuti a fornigli nulla.