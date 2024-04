Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Totti e Meloni si sveglia dal coma: condizioni stabili

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Fabrizio Iacorossi, il personal trainer travolto sabato scorso da una macchina mentre andava sulla sua bici, si è risvegliato dal coma farmacologico. A riportarlo è Il Corriere della Sera. L'uomo ha parlato con la moglie e con i medici dell'ospedale San Camillo, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi rimane riservata. Sottoposto subito dopo l'incidente a un delicato intervento durato cinque ore, Fabrizio Iacorossi sarà sottoposto nei prossimi giorni ad altre operazioni, in modo da ridurre le fratture e intervenire sul polmone perforato.

Volto della palestra XCross Training, personal trainer di Francesco Totti, Ilary Blasi e della premier Giorgia Meloni, Fabrizio Iacorossi è stato investito tra Ostia e Torvaianica da un'auto, mentre percorreva via Arno in sella alla sua bicicletta. Il conducente dell'auto si è subito fermato a prestare soccorso e ha lanciato l'allarme, chiamando il 112. Le condizioni di Iacorossi sono apparse gravissime sin da subito, ed è stato portato immediatamente in ospedale da un'eliambulanza del 118. Data la gravità delle ferite, l'uomo è stato portato al San Camillo con l'elicottero, in modo da non perdere tempo nel traffico cittadino. Dopo la preoccupazione dei primi giorni, ecco che si accende una speranza, con il risveglio dal coma farmacologico e la notizia che le sue condizioni sono stabili.

"Che ti amo lo sai, ma che mi saresti mancato così tanto solo dopo poche ore che non ti posso sentire non l'avresti mai immaginato mi manchi come l'aria. Ti prego lotta come solo te sai fare", lo straziante messaggio della moglie sui social. Tantissime le persone che da giorni stanno esprimendo il loro supporto al personal trainer, con messaggi, foto e video indirizzati a lui e alla famiglia, che adesso sta vivendo un momento drammatico.