Fabrizio Iacorossi resta in prognosi riservata: ancora grave il personal trainer di Giorgia Meloni Ancora in condizioni critiche Fabrizio Iacorossi, personal trainer dei vip investito sabato scorso da un’auto mentre era in bicicletta fra Ostia e Torvajanica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Fabrizio iacorossi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ancora grave Fabrizio Iacorossi il personal trainer dei vip che da tempo allena anche la premier Giorgia Meloni. Era in sella alla sua bici lo scorso sabato, quando è stato investito. Da quel momento continua a lottare fra la vita e la morte nella terapia intensiva dell'ospedale San Camillo.

La prognosi resta riservata. Ad attendere lo sportivo quarantaquattrenne tanti suoi fan e clienti, fra cui volti noti dello sport e dello spettacolo. "Ti prego, lotta come solo tu sai fare", ha scritto la moglie sui social, dedicandogli qualche riga.

Iacorossi si stava allenando per partecipare all'Ironman 70.3 di Jesolo, una gara di triathlon mondiale fissato per il 5 maggio quando è stato investito.

L'incidente venerdì scorso

Il terribile incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 30 marzo, fra Ostia e Torvajanica, in particolare fra la via Litoranea e via Arno, all'altezza di Villaggio Tognazzi dove rettilinei si alternano a pericolose curve e lo spazio per muoversi è fra le prime dune di sabbia e il mare.

Lo schianto si è verificato verso le 12.30. Ad urtare Iacorossi un'Opel Corsa guidata da un sessantatreenne che, non appena resosi conto dell'investimento, si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 118.

Sul luogo del sinistro, oltre agli operatori del soccorso sanitario che hanno subito aiutato il quarantaquattrenne, apparso fin da subito in condizione critiche trasportato in codice rosso con l'elisoccorso al San Camillo, anche i carabinieri e i caschi bianchi per i rilievi del caso. Ancora al vaglio delle autorità la dinamica esatta dell'incidente.

Chi è il personal trainer investito, Fabrizio Iacorossi

Fabrizio Iacorossi, investito da un'automobile mentre andava in bicicletta, è un preparatore atletico molto noto fra i vip romani. Amico di Francesco Totti e Ilary Blasy, da tempo allena Giorgia Meloni. Lavora nella palestra XCross Training di Roma ed è fra i preparatori atletici della Totti Sporting Club.

"Il mondo sportivo si unisce per lui – scrivono alcuni sui social con affetto- È un coach, un mentore, un motivatore: ogni giorno sui social trasmette amore per la vita e ci invita negli allenamenti a superare i nostri limiti, alzando la nostra asticella", dicono di lui. "Sii forte Fabrizio", scrivono altri.