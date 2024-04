video suggerito

Fabrizio Iacorossi, lotta tra la vita e la morte il personal trainer dei vip: “Lotta come tu sai fare” Fabrizio Iacorossi, personal trainer di tanti vip e della premier Giorgia Meloni, lotta tra la vita e la morte dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto mentre andava in bicicletta. Il messaggio della moglie: “Ti prego lotta come solo te sai fare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Lotta ancora tra la vita e la morte Fabrizio Iacorossi, il personal trainer dei vip, che ha lavorato per Giorgia Meloni e Francesco Totti. L'uomo, 44 anni, è tutt'ora ricoverato all'ospedale San Camillo, dove è ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata. L'uomo, investito da un'auto, mentre si allenava in bicicletta, ha una moglie e due figli piccoli. Ieri la compagna, anche lei personal trainer, ha scritto un messaggio sui social: "Che ti amo lo sai, ma che mi saresti mancato così tanto solo dopo poche ore che non ti posso sentire non l'avresti mai immaginato mi manchi come l'aria. Ti prego lotta come solo te sai fare".

Iacorossi è un nome molto noto nel mondo delle palestre e del fitness, per l'amicizia con Ilary Blasi e Francesco Totti, ma anche perché si è occupato negli anni di percorsi personalizzati di allenamento per nomi famosi, compresa la premier Giorgia Meloni. Volto della palestra XCross Training, la sua condizione sta lasciando in apprensione tantissimi amici e colleghi.

L'incidente in cui è rimasto coinvolto Fabrizio Iacorossi

Nella tarda mattinata di sabato 30 marzo Fabrizio Iacorossi stava percorrendo la via Litoranea quando, all'altezza dell'incrocio con via Arno tra Ostia e Torvajanica, è stato colpito da un'auto finendo per schiantarsi rovinosamente fuori strada. Soccorso dal personale del 118 giunto sul posto, le sue condizioni sono apparse subito gravissime tanto da richiedere il trasferimento in ospedale a bordo di un'eliambulanza. Il conducente dell'Opel Corsa che lo ha travolto si è fermato a prestare soccorso, mentre la dinamica dell'incidente è al vaglio per accertare eventuali responsabilità.