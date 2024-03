Fabrizio Iacorossi, personal trainer della premier Giorgia Meloni è gravissimo dopo un incidente Il personal trainer di Giorgia Meloni, amico di Francesco Totti ed Ilary Blasi, è gravissimo. Un’auto lo ha travolto mentre era in bici ed è stato trasportato con l’eliambulanza in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Fabrizio iacorossi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Fabrizio Iacorossi è gravissimo, il personal trainer della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è rimasto coinvolto in un incidente strdale tra via Litoranea e via Arno, nel territorio tra Ostia e Torvajanica. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di sabato scorso 30 marzo, mentre il quarantaquattrenne era in sella alla sua bicicletta e un'auto lo ha urtato. Da quanto si apprende si trova ricoverato in prognosi riservata.

Grave Fabrizio Iacorossi, il personal trainer dei vip

Fabrizio Iacorossi, personal trainer romano della palestra XCross Training di Roma, è un preparatore atletico al quale si rivolgono molti vip, personaggi del mondo dello spettacolo e sportivi, ma anche della politica. Come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si è affidata alla sua professionalità. Un video pubblicato sui social network li immortala insieme, prima di un allenamento, con la premier sorridente, pronta ad allenarsi per scaricare la tensione e tenersi in forma. Iacorossi è anche amico di Francesco Totti e Ilary Blasi e preparatore atletico della Totti Sporting Club.

L'incidente in cui è rimasto gravemente ferito Iacorossi

La mattinata in cui Iacorossi è rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale, erano circa le ore 12.30, stava pedalando in sella alla sua bicicletta sul litorale romano quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, un'Opel Corsa, lo ha travolto. Sbalzato dalla sella, è finito sull'asfalto, procurandosi gravi ferite e traumi. Il conducente della macchina, un uomo di sessantatré anni, si è fermato a prestargli i primi soccorsi, in attesa dei sanitari. Subito è partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e sul posto è giunto il personale sanitario. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito critiche, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri e la polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del X Gruppo Mare, per i rilievi di rito.