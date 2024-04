video suggerito

Migliorano le condizioni di Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Giorgia Meloni investito in bici Migliorano le condizioni di Fabrizio Iacorossi, il personal trainer di Giorgia Meloni investito mentre era in bici lo scorso 30 marzo. Lo pneumotorace è stato risolto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Migliorano le condizioni di Fabrizio Iacorossi, il personal trainer noto per aver allenato personaggi del mondo del calcio, dello spettacolo e della politica. L'uomo, travolto mentre era in sella sulla sua bici in via Arno, tra Ostia e Trovaianica, era stato ricoverato all'ospedale San Camillo in condizioni critiche. Il coma farmacologico è stato interrotto da qualche giorno e le sue condizioni sono stabili, mentre martedì sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Il piccolo pneumotorace causato dall'investimento è stato risolto.

L'incidente si è verificato sabato 30 marzo, verso le 12. Iacorossi si stava allenando per partecipare all'Ironman 70.3 di Jesolo, una gara di triathlon mondiale prevista per il 5 maggio, quando è stato travolto da un'automobilista, che si è fermato a prestare soccorso. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi, ed è stato portato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma per le cure necessarie. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che indagano sul caso.

Fabrizio Iacorossi è noto per essere stato il personal trainer di personaggi come Francesco Totti, Ilary Blasi e Giorgia Meloni. "Il mondo sportivo si unisce per lui – scrivono alcuni amici sui social, facendo all'uomo gli auguri di pronta guarigione -. È un coach, un mentore, un motivatore: ogni giorno sui social trasmette amore per la vita e ci invita negli allenamenti a superare i nostri limiti, alzando la nostra asticella", dicono di lui. "Sii forte Fabrizio", scrivono altri.