Fabbricava e riparava armi e silenziatori nella cantina di casa sua: arrestato Trovato in possesso di una Beretta modificata, i carabinieri hanno perquisito la cantina dell’abitazione di un uomo ad Ostia, scoprendo una fabbrica artigianale per realizzare e modificare armi.

A cura di Beatrice Tominic

Lo hanno trovato in possesso di una pistola Beretta modello 950B con calibro 6.35 con serbatoio carico e canna modificata per permettere di avvitare un silenziatore e lo hanno arrestato in flagranza di reato. Si tratta di un uomo, un cittadino italiano residente ad Ostia. Insospettiti dal primo ritrovamento, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno continuato con le perquisizioni a carico dell'uomo e hanno trovato quello che sembra essere un vero e proprio laboratorio di armi all'interno della cantina della sua casa.

La perquisizione in cantina

I carabinieri hanno continuato la perquisizione anche nelle cantine dell'abitazione, situate al piano interrato e protetto da porte metalliche. Al loro interno i militari hanno trovato un laboratorio con tutta l'attrezzatura necessaria per fabbricare e riparare armi o parti di esse. In particolare sono stati rinvenuti tre silenziatori artigianali, 3 munizioni di calibro 22 short e numerosi bossoli già esplosi insieme a strumenti per la lavorazione del metallo: un tornio, una mole e altri attrezzi specifici. Rinvenuta anche una Anschutz calibro 22 Long Rifle con ottica di precisione montata ed il relativo munizionamento: su quest'ultima arma sono in corso accertamenti per la verifica della documentazione relativa alla detenzione.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l'arresto del proprietario della casa è stato convalidato ma, in attesa del processo, l'uomo è stato rimesso in libertà.

I controlli dei carabinieri

Questa scoperta si inserisce nell'ambito dei controlli effettuati dai carabinieri tra Ostia e Fiumicino: soltanto nell'ultimo mese i militari hanno sequestrato in totale 8 pistole e più di 6500 munizioni, oltre ad ordigni artigianali e parti di armi e hanno arrestato 3 persone, tutte indiziate dei reati di detenzione illecita di armi e ricettazione.