Fa finta di fermarsi all'alt dei carabinieri, poi riparte e investe un militare con la moto: arrestato Un ragazzo è stato arrestato la scorsa notte a Roma, in via Palmiro Togliatti, con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Non aveva la patente e la moto non era assicurata.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è stato arrestato dai carabinieri dopo non essersi fermato all'alt e aver investito un militare con la moto. È successo questa notte a Roma in via Palmiro Togliatti, zona Centocelle. Sia il giovane – che poi è caduto da mezzo – sia il carabiniere, hanno riportato lievi contusioni. Le accuse nei confronti dell'arrestato sono di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Non si era fermato perché non aveva mai preso la patente di guida, e il mezzo non aveva né assicurazione né revisione.

Inizialmente il giovane aveva fatto finto di fermarsi. Mentre procedeva su via Palmiro Togliatti i carabinieri gli hanno fatto segno con la paletta di accostare per un controllo, come accade molto spesso nelle ore serale e durante la notte in diverse strade di Roma. Come detto, il centauro inizialmente si è fermato. I militari si sono avvicinati, ed è a quel punto che ha dato gas ed è partito, cercando di eludere il controllo. Mentre partiva, ha investito il carabiniere che gli stava chiedendo il documento, ed è poi caduto dalla moto. A quel punto, persa ogni possibilità di scappare, è stato bloccato dai militari, che sono riusciti così a intervenire.

Nessuno dei due ha riportato fortunatamente ferite gravi, ma solo lievi contusioni, che non desterebbero preoccupazioni. Dai controlli effettuati dai carabinieri è emerso che il ragazzo non aveva mai preso la patente di guida, mentre la moto era priva di assicurazione. Per quello non si era fermato e aveva provato, non riuscendoci, a darsi alla fuga. È stato quindi arrestato, con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.