Fa esplodere una bomba davanti un bar di Acilia, fermato dai carabinieri: indagini in corso

I carabinieri hanno rintracciato in tempi record un 62enne per l’esplosione di un ordigno davanti al bar Primo Coffee Shop di Acilia. Indagini in corso, da chiarire il movente.
A cura di Alessia Rabbai
I carabinieri davanti al Primo Coffee Shop
I carabinieri davanti al Primo Coffee Shop

Forte boato nella notte in zona Acilia a Roma, dove i carabinieri hanno individuato e portato in caserma un uomo, presunto responsabile di un attentato dinamitardo. L'episodio è avvenuto nella notte appena trascorsa, tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo. L'ordigno è esploso davanti alla saracinesca del Primo Coffee Shop, un bar-pasticceria in via Acilia. L'esplosione ha danneggiato in maniera seria l'ingresso del locale, ma fortunatamente non ci sono feriti. I militari della Stazione di Roma-Acilia e della Compagnia di Ostia al termine di indagini rapide hanno rintracciato l'autore del gesto. Si tratta di un uomo di sessantadue anni, romano, senzatetto e con precedenti.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 3.00 i residenti dormivano, quando un forte boato li ha svegliati all'improvviso. Il sessantaduenne si era infatti avvicinato a bordo di una moto risultata rubata alla saracinesca della pasticceria, dove ha lasciato l'ordigno, che dopo poco è esploso. Nel frattempo l'uomo si è allontanato dal locale, facendo perdere inizialmente le proprie tracce.

Sul luogo dell'esplosione una pattuglia dei carabinieri della stazione di Acilia è arrivata in poco tempo, i militari infatti erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Raggiunto il locale, hanno messo in sicurezza l'area e avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per cercare di risalire ai responsabili.

Attualità
