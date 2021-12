Evade dai domiciliari per andare in crociera, ma viene scoperto Evade dai domiciliari per imbarcarsi in crociera, ma al rientro, nella giornata di martedì scorso, 28 dicembre, viene scoperto al porto di Civitavecchia: oltre alla conferma dell’arresto, adesso ha il braccialetto elettronico.

A cura di Beatrice Tominic

Un uomo di 54 anni è evaso dagli arresti domiciliari per passare una settimana in crociera sul mar Mediterraneo. Al momento del rientro, nella mattinata di martedì scorso, 28 dicembre, però, è stato fermato dalla Polfer di Civitavecchia, città a nord di Roma che dista poco più di un'ora dalla capitale e scoperto: gli è stato confermato l'arresto e assegnato il braccialetto elettronico. L'uomo si trovava agli arresti domiciliari dal 2016 per scontare una pena complessiva di 30 anni, fino al 2034, a cui si aggiungeva la prescrizione di non allontanarsi senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Nella giornata di martedì 21 dicembre, però, si è imbarcato per una crociera nel mar Mediterraneo che, partita da Civitavecchia, in una settimana, ha toccato città italiane e non solo: Palermo, La Valletta a Malta; Barcellona in Spagna; Marsiglia in Francia e, infine, Genova, prima di fare rientro a Civitavecchia dove è avvenuto lo sbarco.

La scoperta della Polfer di Civitavecchia

Una volta sbarcato a Civitavecchia, nel corso dei controlli che sono stati intensificati nel periodo natalizio, il 54enne è stato fermato da alcuni agenti della sottosezione Polfer (Polizia Ferroviaria) attirati dal forte nervosismo che stava manifestando. Gli agenti hanno, quindi, contattato i colleghi della polizia di frontiera e hanno svolto alcuni controlli da cui è emerso il nome del 54enne nella lista dei passeggeri della nave appena sbarcata. Oltre alla convalida dell'arresto, aggravato dal reato di evasione e confermato nella misura dei domiciliari, è stato predisposto anche l'impiego del braccialetto elettronico.