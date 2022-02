EuroSky di Roma tra i palazzi più alti d’Italia: quanto costa comprare una casa nel grattacielo Il grattacielo residenziale più alto d’Italia è il milanese Torre Solaria nel distretto di Porta Nuova, ma al secondo posto c’è la Torre EuroSky di Roma, alta 120 metri con 31 piani.

A cura di Enrico Tata

In un report sui grattacieli d'Italia realizzato da Abitare Co è stata stilata la classifica degli edifici esclusivamente residenziali più alti del nostro Paese. Tra le 10 torri più alte ben sei sono a Milano, con un'altezza media di 101 metri e 26 piani. La più alta è la milanese Torre Solaria nel distretto di Porta Nuova, ma al secondo posto c'è la Torre EuroSky di Roma, alta 120 metri con 31 piani. Segue il Grattacielo di Cesenatico, 118 metri e 35 piani e la Torre 1 del Bosco Verticale di Milano con 116 metri e 27 piani.

Per fare alcuni paragoni, i primi dieci grattacieli d'Europa hanno un'altezza media di 252 metri (63 piani) e i primi dieci grattacieli del mondo hanno un'altezza media di 393 metri (88 piani). Tra i grattacieli esclusivamente residenziali ci sono tre palazzi di New York: il Central Park Tower con i suoi 472 m e 98 piani, il 111 West 57th Street (435 m e 84 piani) e il 432 Park Avenue (425 m e 85 piani). Insomma, altitudini che i nostri grattacieli, per il momento, si sognano. Ricordiamo che il grattacielo più alto del mondo è il Burj Khalifa di Dubai con 739,44 metri di altezza, il secondo è la Shanghai Tower con 574 metri e al terzo c'è il Ping An Finance Centre di Shenzen sempre in Cina. Per fare ancora un paragone con un grattacielo famoso in tutto il mondo, nella classifica dei 50 edifici più alti l'Empire State Building di New York è ‘solo' al 49esimo posto con i suoi 381 metri.

Quanto costa vivere ‘tra le nuvole' all'EuroSky

Secondo lo studio nel 2021 i prezzi degli appartamenti nei grattacieli italiani sono aumentati dell'8,5 per cento. Il costo, viene specificato, varia sensibilmente in base al piano (circa del 25 per cento in più tra il primo piano e il ventesimo, ad esempio). Il grattacielo più costoso d'Italia è il Bosco Verticale di Milano, con la Torre 1 che va da 14.500 a 18.100 euro a metro quadrato. Vivere nella Torre Solaria ha un prezzo che va da 11mila a 16mila euro al metro quadrato. Acquistare un appartamento nella torre EuroSky tutto sommato costa meno di quanto ci si potrebbe aspettare: il grattacielo romano, infatti, offre appartamenti tra i 4.200 e 6.600 euro al metro quadrato. Per comprare nel grattacielo più alto del mondo, il Central Park Tower a Manhattan, servono almeno 22.800 euro al metro quadrato. prezzi più contenuti a Dubai, dove nella Princess Tower si trovano appartamenti che non arrivano a 5mila euro al metro quadrato.

Cosa offre la Torre Eurosky, dove vive anche Totti

Gli inquilini più famosi della Torre Eurosky sono senza dubbio Ilary Blasi e Francesco Totti, che vivono in un appartamento al 27esimo piano dell'edificio (è l'attico perché negli altri piani non ci sono appartamenti).

Eurosky, un edificio disegnato dall’architetto Franco Purini, si trova nel quartiere Eur di Roma. Offre la palestra panoramica più alta d’Italia e una spa con sauna e bagno turco al 22esimo piano. C'è anche un'area lounge, un roof garden, un parco giochi, la lavanderia e una sala cinema privata da 12 posti. Ci sono monolocali da 60 metri quadrati, bilocali da 80 metri quadrati e trilocali da oltre 150 metri quadrati.