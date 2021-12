Esteso divieto di circolazione per auto inquinanti: quali non potranno circolare oggi 24 dicembre A causa del superamento dei livelli di Pm10, Roma Capitale ha esteso il divieto di circolazione per la giornata di venerdì 24 dicembre 2021.

A cura di Enrico Tata

La fascia verde coinvolta dal blocco del traffico domenica 14 marzo

A causa del superamento dei livelli di Pm10, Roma Capitale ha esteso il divieto di circolazione per la giornata di venerdì 24 dicembre 2021. Non potranno circolare non solo le automobili Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, ma anche le vetture e i veicoli Euro 3 alimentati a diesel. La misura, spiega il Campidoglio, è stata decisa sulla base "dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio nei giorni precedenti, che hanno riscontrato il superamento dei valori limite giornalieri di concentrazione per il PM10 sia nelle stazioni di rilevamento traffico che di background, le previsioni fornite in data odierna da ARPA Lazio indicano per le giornate di oggi e domani il permanere di una situazione di criticità".

Per questi motivi è stato disposto il divieto di circolazione nella ‘Fascia verde':

dalle ore 7.30 alle ore 20.30 per automobili e motoveicoli pre Euro 1, Euro 1 ed Euro 2 a benzina.

dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per le automobili a diesel Euro 3.

Nell'intero territorio comunale gli impianti termini per la climatizzazione invernale devono essere gestiti in modo che durante il periodo di funzionamento giornaliero (massimo 12 ore) non vengano superati i 18 gradi nelle categorie E.1, E.2, E.4 ed E.6. La temperatura deve essere impostata a 17 gradi negli edifici classificati di categoria E.8. Tali disposizioni, fa sapere il Campidoglio, non si applicano agli edifici che rientrano nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

Nella mappa in basso sono segnati i limiti della Ztl ‘Fascia Verde' di Roma Capitale: