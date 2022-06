Estate 2022 al Castello di Santa Severa: il programma e gli eventi serali in riva al mare Il programma completo degli eventi serali estivi in riva al mare al Castello di Santa Severa prevede concerti, spettacoli teatrali, mostre, presentazioni di libri, eventi sportivi e laboratori naturalistici.

A cura di Alessia Rabbai

Il Castello di Santa Severa

Concerti, mostre, spettacoli teatrali, eventi sportivi e laboratori per bambini. Il Castello di Santa Severa è pronto ad ospitare i visitatori con un lungo calendario di oltre 160 appuntamenti in programma dal 2 luglio all'11 settembre 2022. ‘Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa' vede una serie di incontri serali in riva al mare, alcuni a pagamento ed altri ad ingresso gratuito, promossi dalla Regione Lazio e organizzati dalla società regionale LazioCrea in collaborazione con Atcl – Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Il programma estivo del Castello di Santa Severa: concerti e spettacoli 2022

Sabato 2 luglio: il rapper romano Rancore inaugura la rassegna con il tour di presentazione del suo ultimo album Xenoverso;

il rapper romano Rancore inaugura la rassegna con il tour di presentazione del suo ultimo album Xenoverso; Domenica 3 luglio: Ascanio Celestini porta in scena lo spettacolo ‘Museo Pasolini';

Ascanio Celestini porta in scena lo spettacolo ‘Museo Pasolini'; Giovedì 7 luglio: progetto musicale ‘I suoni del silenzio co-esistenze' a cura dell’Associazione Haute Culture e il Maestro Vito Terribile con ingresso gratuito;

progetto musicale ‘I suoni del silenzio co-esistenze' a cura dell’Associazione Haute Culture e il Maestro Vito Terribile con ingresso gratuito; Venerdì 8 luglio: la band musicale Valerio Lundini & i Vazzanikki;

la band musicale Valerio Lundini & i Vazzanikki; Giovedì 14 luglio: concerto del pianista Danilo Rea, del batterista Roberto Gatto e con il bassista Pierpaolo Ranieri;

concerto del pianista Danilo Rea, del batterista Roberto Gatto e con il bassista Pierpaolo Ranieri; Venerdì 15 luglio: Tosca in concerto con l'album ‘Morabeza';

Tosca in concerto con l'album ‘Morabeza'; Sabato 16 luglio: il comico Maurizio Battista con lo spettacolo ‘Tutti contro Tutti';

il comico Maurizio Battista con lo spettacolo ‘Tutti contro Tutti'; Domenica 17 luglio: concerto-evento del TTR_Piano Trio in memoria del Maestro Ezio Bosso;

concerto-evento del TTR_Piano Trio in memoria del Maestro Ezio Bosso; Mercoledì 20 luglio: quartetto del trombettista Fabrizio Bosso;

quartetto del trombettista Fabrizio Bosso; Giovedì 21 luglio: Myss Keta con l'album ‘Club Topperia';

Myss Keta con l'album ‘Club Topperia'; Venerdì 22 luglio: Margherita Vicario

Margherita Vicario Domenica 24 luglio: i Solisti Aquilani insieme a Daniele Orlando con le ‘Quattro Stagioni' di Vivaldi.

i Solisti Aquilani insieme a Daniele Orlando con le ‘Quattro Stagioni' di Vivaldi. Martedì 26 luglio: Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio e Federico Vigorito, con Filippo Gatti con lo spettacolo ‘La scoria infinita';

Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio e Federico Vigorito, con Filippo Gatti con lo spettacolo ‘La scoria infinita'; Mercoledì 27 luglio: Antonio Rezza e Flavia Mastrella con lo spettacolo Fratto_X;

Antonio Rezza e Flavia Mastrella con lo spettacolo Fratto_X; Giovedì 28 luglio: artista francese Mezerg;

artista francese Mezerg; Venerdì 29 luglio: Marina Rei;

Marina Rei; Sabato 30 luglio: JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia da Beethoven a Ravel con ingresso gratuito;

JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia da Beethoven a Ravel con ingresso gratuito; Domenica 31 luglio: concerto di Luca Barbarossa;

concerto di Luca Barbarossa; Lunedì primo agosto: unica data nel Lazio del concerto di Ludovico Einaudi con l'ultimo album ‘Underwater';

unica data nel Lazio del concerto di Ludovico Einaudi con l'ultimo album ‘Underwater'; Mercoledì 3 agosto: spettacolo concerto ‘Emozioni' di e con Mogol, Gianmarco Carroccia e un’orchestra di 16 elementi;

spettacolo concerto ‘Emozioni' di e con Mogol, Gianmarco Carroccia e un’orchestra di 16 elementi; Venerdì 5 agosto: cantautore gIANMARIA;

cantautore gIANMARIA; Sabato 6 agosto: Edoardo Leo con il suo spettacolo ‘Ti Racconto una Storia'.

Edoardo Leo con il suo spettacolo ‘Ti Racconto una Storia'. Martedì 9 agosto: Ruggero de I Timidi;

Mercoledì 10 agosto: serata evento di gala con la musica lirica dal titolo ‘ E lucevan le stelle…' con i cantanti solisti Marta Mari (soprano), Marina Ogii (mezzo soprano), Alessandro Fantoni (tenore) e Salvatore Grigoli (baritono), diretti dal M° Stefano Giaroli che si esibiranno con l’Orchestra Sinfonica Cantieri d’Arte, composta da 20 elementi (ingresso gratuito);

serata evento di gala con la musica lirica dal titolo ‘ con i cantanti solisti Marta Mari (soprano), Marina Ogii (mezzo soprano), Alessandro Fantoni (tenore) e Salvatore Grigoli (baritono), diretti dal M° Stefano Giaroli che si esibiranno con l’Orchestra Sinfonica Cantieri d’Arte, composta da 20 elementi (ingresso gratuito); Giovedì 11 agoosto: Pierluca Mariti, noto anche come @piuttosto_che con il suo nuovo show comico ‘Ho fatto il Liceo Classico';

Pierluca Mariti, noto anche come @piuttosto_che con il suo nuovo show comico ‘Ho fatto il Liceo Classico'; Domenica 14 agosto: l'Orchestraccia;

l'Orchestraccia; Martedì 16 agosto: concerto di Angelo Branduardi con ‘Camminando Camminando' in due;

concerto di Angelo Branduardi con ‘Camminando Camminando' in due; Mercoledì 17 agosto: Aka 7even con il nuovo singolo ‘Come la prima volta';

Aka 7even con il nuovo singolo ‘Come la prima volta'; Giovedì 18 agosto: Francesca Reggiani nello spettacolo ‘Gatta Morta';

Francesca Reggiani nello spettacolo ‘Gatta Morta'; Sabato 20 agosto: Chiara Civello;

Chiara Civello; Domenica 21 agosto: band The Beatbox Beatles con Carlo Massarini, Magical Mistery Box;

band The Beatbox Beatles con Carlo Massarini, Magical Mistery Box; Martedì 23 agosto: Banda musicale della Polizia di Stato, con la fanfara composta da 50 elementi (ingresso gratuito);

Banda musicale della Polizia di Stato, con la fanfara composta da 50 elementi (ingresso gratuito); Venerdì 26 agosto: Roberto Vecchioni con ‘L’Infinito tour';

Roberto Vecchioni con ‘L’Infinito tour'; Sabato 27 agosto: concerto di Deddy.

concerto di Deddy. Giovedì primo settembre: Michele Bravi con ‘Zodiaco Tour';

Michele Bravi con ‘Zodiaco Tour'; Venerdì 2 settembre: concerto di Giovanni Truppi ‘Tutto l’Universo';

concerto di Giovanni Truppi ‘Tutto l’Universo'; Martedì 6 settembre: Neri Marcorè con ‘Le mie canzoni altrui';

Neri Marcorè con ‘Le mie canzoni altrui'; Mercoledì 7 settembre: Tananai con ‘Sesso Occasionale'.

Tananai con ‘Sesso Occasionale'. Giovedì 8 settembre: Spaghettiland, con Dargen D’Amico ‘Nei sogni nessuno è monogamo'.

Mostre, libri e incontri estivi al Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa ospiterà anche la mostra ‘Anticorpi a fumetti' di Pat Carra, autrice di fumetti e vignettista satirica, che interpreta la pandemia da Covid-19 in chiave umoristica e satirica.

Ingresso Castello di Santa Severa (Foto di Stefania Casellato)

Venerdì 8 luglio:

Giuseppe Di Piazza con ‘O tu o lui' (Harper Collins 2022);

Domenica 10 luglio: Nadia Terranova con ‘Trema la notte' (Einaudi Stile Libero, 2022);

Nadia Terranova con ‘Trema la notte' (Einaudi Stile Libero, 2022); Venerdì 15 luglio: Rossella Pastorino con ‘Io, mio padre e le formiche' (Salani, 2022);

Rossella Pastorino con ‘Io, mio padre e le formiche' (Salani, 2022); Venerdì 22 luglio: La Setta dei Poeti Estinti: reading spettacolo su Pablo Neruda con Emilio Fabio Torsello e Mara Sabia;

La Setta dei Poeti Estinti: reading spettacolo su Pablo Neruda con Emilio Fabio Torsello e Mara Sabia; Venerdì 29 luglio: Elisa Casseri con ‘Grand tour sentimentale' (Solferino, 2022) e Laura Marzi con ‘La materia alternativa' (Mondadori, 2022);

Elisa Casseri con ‘Grand tour sentimentale' (Solferino, 2022) e Laura Marzi con ‘La materia alternativa' (Mondadori, 2022); Venerdì 5 agosto: Arianna dell’Arti con ‘Wonderwoman. Monologhi, racconti e trallallà' (Miraggi Edizione, 2022).

Arianna dell’Arti con ‘Wonderwoman. Monologhi, racconti e trallallà' (Miraggi Edizione, 2022). Da luglio a settembre: XXII edizione di ‘Cose, Uomini e Paesaggi del Mondo Antico': un ciclo di conferenze a cura del polo museale civico del Castello di Santa Severa diretto da Flavio Enei, in collaborazione con il Gruppo archeologico del territorio cerite. Cortile delle Barrozze alle ore 21.15 con ingresso libero.

Estate 2022 al Castello di Santa Severa, gli eventi tra sport e natura

Dal 2 luglio al 4 settembre: il ‘Villaggio dello Sport al Castello' è un'iniziativa sportiva organizzata dal Coni Lazio, in collaborazione con LazioCrea e il Comune di Santa Marinella, che ha come obiettivo la promozione dello sport. Sabato e domenica, dalle 11 alle 19, tutte le attività saranno gratuite e con istruttori qualificati.

il ‘Villaggio dello Sport al Castello' è un'iniziativa sportiva organizzata dal Coni Lazio, in collaborazione con LazioCrea e il Comune di Santa Marinella, che ha come obiettivo la promozione dello sport. Sabato e domenica, dalle 11 alle 19, tutte le attività saranno gratuite e con istruttori qualificati. Dal 15 al 17 luglio : Italia Surf Expo;

: Italia Surf Expo; Domenica 3 luglio e domenica 7 agosto: alle 20.30 visita guidata gratuita La notte delle Falene nella Riserva Naturale di Macchiatonda;

alle 20.30 visita guidata gratuita La notte delle Falene nella Riserva Naturale di Macchiatonda; 2, 3, 16 e 17 luglio e 6, 7, 20, 21, 27 e 28 agosto: Aquaexploring, su prenotazione alle 9.00, 11.30, 15 e 17.30 e le Challenge, attività gratuite per bambini con famiglie su prenotazione, alle 17, 18, 19 e 20;

Aquaexploring, su prenotazione alle 9.00, 11.30, 15 e 17.30 e le Challenge, attività gratuite per bambini con famiglie su prenotazione, alle 17, 18, 19 e 20; 10, 23, 24 luglio e 6, 7, 21 agosto e 3, 4 settembre: Archeotrekking tra Macchiatonda e Pyrgi su prenotazione dal costo di 8 euro e gratis per i minori di 18 anni; visita guidata a Castello di Santa Severa, Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrg;

Archeotrekking tra Macchiatonda e Pyrgi su prenotazione dal costo di 8 euro e gratis per i minori di 18 anni; visita guidata a Castello di Santa Severa, Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrg; Sabato 9 luglio e sabato 20 agosto: gita in ebike.

Per consultare il programma completo con gli altri appuntamenti naturalistici, orari e costi.

Leggi anche Notte dei Musei 2022 a Roma: il programma degli eventi e le mostre aperte a 1 euro

Come arrivare al Castello di Santa Severa

Il Castello di Santa Severa è in via Aurelia al chilometro 58. In auto si può raggiungere percorrendo la strada statale 1 Aurelia fino al chilometro 52.500 e seguire le indicazioni per il Castello. Con il treno Prendere la linea ferroviaria che colleha Roma con Civitavecchia e scendere alla stazione di Santa Severa Nord, proseguire a piedi per circa un quarto d'ora oppure prendere i mezzi pubblici per arrivare al Museo Civico. Con l'autobus bisogna prendere il Cotral dalla stazione Cornelia a Roma fino a Santa Marinella.