Esselunga apre a pochi passi da piazza di Spagna: nuovo punto LaEsse al posto di Feltrinelli Apre domani il punto vendita LaEsse di Esselunga: supermarket, caffetteria e enoteca prendono il posto di Red La Feltrinelli in via Tomacelli.

A cura di Beatrice Tominic

Il punto vendita LaEsse di Esselunga qualche giorno prima dell’inaugurazione, come si vede dalle vetrine ancora in fase di allestimento. Foto da Instagram.

Nel cuore di Roma arriva l'Esselunga. Aprirà domani il nuovo store del supermercato, un nuovo locale con supermercato, cucina e terrazza che si chiamerà LaEsse: lo spazio scelto per ospitare il nuovo punto vendita è un grande spazio a pochi passi dalla splendida cornice di piazza di Spagna, via Condotti, via del Corso. Al suo posto, fino a qualche anno fa, si trovava lo spazio Red de La Feltrinelli: un locale che comprendeva libreria e caffetteria dove avventori e appassionati di lettura potevano ritrovarsi per studiare, lavorare, acquistare libri e leggerli o, semplicemente, per quattro chiacchiere in compagnia. Da domani, invece, al civico numero 25 di via Tomacelli, che da via del Corso porta al Lungotevere in Augusta attraversando via Ripetta, questo stesso spazio, compresa l'ampia terrazza al secondo piano, saranno parte dello store di Esselunga, la catena di supermercati e non solo. Si tratta del secondo LaEsse della capitale: il primo, invece, si trova in via Cola di Rienzo.

Il nuovo store Esselunga

"A Roma c'è più gusto a fare la spesa, con un panorama mai visto prima", scrivono in un video per promuovere l'inaugurazione dello store laEsse, accompagnato da due illustrazioni dello stabile visto dalla strada e dalla splendida terrazza, con tavolini e piante. Nel punto vendita di via Tomacelli, oltre ad un'area supermarket, sono presenti un'enoteca con sommelier e una caffetteria con cucina a vista, come scrive in un articolo oggi la Repubblica. Caffè per prime colazioni, ricchi pranzi o cocktail per gustosi apertivi "Oltre a un’ampia proposta gastronomica e un’enoteca con vini selezionati, potrai goderti una pausa di gusto e una vista spettacolare", continuano nel post lanciato dalla pagina ufficiale di Esselunga per promuovere la nuova apertura in grado di ospitare fino a cento posti a sedere fra la zona interna e la terrazza.

Una delle illustrazioni nel video promozionale di Esselunga per pubblicizzare la nuova apertura in via Tomacelli di laEsse. Da Facebook

L'area supermarket

Punto forte del locale è, ovviamente, il supermercato, all'interno del quale i clienti troveranno frutta, verdura, pane fresco, carne, pesce, oltre a più di 2000 prodotti da drogheria. Molti dei prodotti in vendita saranno visibili dalle vetrine che si affacciano sulla strada, in special modo formaggi, salumi e piatti pronti. Nella zona enoteca, come anticipato dalla stessa Esselunga, laEsse ospiterà 180 etichette e un servizio di prenotazione con altre mille. Fra i vari servizi offerti dallo store, infine, anche il servizio a domicilio dopo aver fatto la spesa nel market: il servizio è assicurato dalle ore 8 alle 21.