Esplosioni e botti a Roma, nella notte due bombe carta a Ostia e Fidene danneggiano bar e palazzi

Bombe carta esplodono nella notte a Roma, indaga la polizia di Stato: cosa è successo nelle scorse ore a Ostia e Fidene.

Immagine di repertorio

Esplosioni a Roma nella notte fra martedì 30 e mercoledì 31 dicembre 2025. Non si è trattato di petardi o fuochi d'artificio che anticipano i divieti dell'ordinanza firmata ieri dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri (che, ad ogni modo, ha vietato i botti anche a partire da ieri), ma di bombe carta esplose davanti a un bar e a un palazzo rispettivamente nella zona di Fidene e di Ostia.

Sul posto, una volta scattato l'allarme sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato dei rispettivi commissariati che hanno immediatamente aperto le indagini per cercare di risalire ai responsabili e ai moventi che li hanno spinti al gesto. Fortunatamente non sono stati registrati feriti in nessuno de due episodi, ingenti invece in entrambe le occasioni i danni agli immobili e alle cose.

Bomba carta a Fidene: cosa è successo

La prima esplosione risale a poco prima della mezzanotte, verso le 23.50, ed è avvenuta nel quartiere di Fidene, nel quadrante nord della capitale, nei pressi di un bar di via Monte Sirino. La deflagrazione ha danneggiato la serranda esterna del bar e due auto parcheggiate nei pressi del locale. Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Fidene e la Polizia Scientifica. Fortunatamente non sono rimaste ferite persone. Ora spetta ai poliziotti del commissariato di Fidene, che hanno già aperto le indagini, ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili.

Esplosione a Ostia, danneggiata una palazzina

A qualche ora di distanza dalla prima, c'è stata una seconda deflagrazione. L'esplosione è avvenuta verso le 3.40 della notte in via Tortuga a Ostia, sul litorale romano. Dopo il boato è scattato immediatamente l'allarme anche in questo caso. La bomba carta, in questo caso, è stata lanciata contro il portone di ingresso di uno dei condomini che si trovano lungo la via, ha danneggiato il portone di ingresso del palazzo e ha rotto l'intonaco dell'atrio.

Nell'esplosione si è rotto anche il vetro di una delle finestre che si trovano al primo piano e ha danneggiato alcuni mobili dell'appartamento. Anche in questo caso nessun ferito, ma spetta agli agenti del commissariato di Ostia cerca di rintracciare i responsabili e fare luce sul movente, ricostruendo con esattezza quanto è accaduto.