video suggerito

Esplosione in un palazzo a Civitavecchia, operaio folgorato: elitrasportato a Roma, residenti evacuati Paura a Civitavecchia, dove nel pomeriggio c’è stata un’esplosione. Folgorato un operaio, elitrasportato al Sant’Eugenio: è grave. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre 2024 a Civitavecchia dove, intorno alle ore 16 di oggi, si è verificata un'esplosione. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Civitavecchia. Elitrasportato d'urgenza al Sant'Eugenio un operaio rimasto folgorato dopo l'esplosione.

Esplosione a Civitavecchia: cosa è successo

I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre 2024. Verso le ore 16 i vigili del fuoco del comando di Civitavecchia sono intervenuti in zona Campo Dell'Oro, in piazzale DI Vittorio. È qui che, all'interno di un palazzo, è avvenuta un'esplosione all'interno del vano scale di un condominio. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio che stava lavorando sul posto per installare la fibra ottica è rimasto folgorato dopo lo schianto. L'allarme è scattato immediatamente.

Vigili del fuoco fanno evacuare i residenti

Non appena arrivata la segnalazione, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando locale con l'equipaggio della squadra 17A, l'autobotte B17 e l'autoscala A17 per mettere in sicurezza la zona. Una volta sul posto, inoltre, hanno provveduto a far evacuare i residenti che si trovavano all'interno del palazzo e ad estinguere le fiamme che, in breve tempo, sono divampate nel vano scala. Le cause restano in corso di accertamento, il loro intervento risulta ancora in corso.

Come sta l'operaio folgorato

Ad avere la peggio, invece, un operaio che, al momento dell'esplosione stava lavorando per l'installazione della fibra ottica nella palazzina. L'uomo ha subito una folgorazione mentre stava lavorando ed è rimasto gravemente ferito, con ustioni critiche. A soccorrerlo sono immediatamente arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario che lo hanno elitrasportato a Roma, all'ospedale Sant'Eugenio.