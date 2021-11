Esplode una tubatura in via della Pisana, strada chiusa in entrambe le direzioni: traffico e disagi Questa notte poco prima delle 3 è esplosa una tubatura dell’acqua in via della Pisana: la strada si è completamente allagata, mentre il manto stradale ha riportato diversi danni. Sul posto i vigili urbani, che hanno disposto la chiusura del tratto di strada tra via Bartolomeo Avanzini e via Carlo Fontana.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Facebook

Mattinata nera per i romani: a causa dell'esplosione di una tubatura d'acqua avvenuta questa notte poco prima delle 3, è stata chiusa via della Pisana nel tratto tra via Bartolomeo Avanzini e via Carlo Fontana. La strada è completamente allagata, e la rottura della tubatura ha compromesso seriamente il manto stradale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno messo in sicurezza l'area al fine di consentire gli interventi di riparazione del danno da parte del personale dell'Acea. Al momento non è noto quando la circolazione stradale potrà tornare alla normalità. Ingenti i disagi nella zona per i cittadini, che sono costretti a percorrere strade alternative a causa della chiusura del tratto tra via Bartolomeo Avanzini e via Carlo Fontana.

Allagata via della Pisana, tecnici Acea al lavoro

Non sono noti i motivi che hanno portato la tubatura a rompersi, allagando il tratto di strada di via della Pisana. I tecnici Acea sono al lavoro per contenere i danni e sistemare la tubatura nel più breve tempo possibile, ma al momento non si sa ancora quali siano i tempi per ripristinare la situazione e tornare alla normalità. Ignoti anche i danni causati dalla rottura della tubatura, ancora in via di quantificazione. E c'è stupore e sconcerto tra i residenti, che si sono svegliati con la strada completamente allagata, per quanto accaduto. La rottura è avvenuta di notte, e l'acqua ha cominciato a scorrere copiosa lungo la strada, causando grossi disagi. Immediato l'intervento, che sta durando da alcune ore, e che molto probabilmente proseguirà anche nelle prossime.