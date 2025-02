video suggerito

Esplode una casa a Campagnano di Roma: un ferito grave, estratti dalle macerie anche due cani Paura a Campagnano nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio 2025, quando è esplosa un’abitazione per il gpl: come stanno la donna e i cani estratti vivi. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'esplosione dell'abitazione a Campagnano il 19 febbraio 2025.

Paura a Campagnano di Roma dove, nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio 2025, a causa del gpl si è verificata un'esplosione a causa del Gpl. Paura nella zona, raggiunta immediatamente dai vigili del fuoco, non appena scattato l'allarme. All'interno dell'abitazione al momento dell'esplosione si trovavano una persona e due cani: i tre sono stati estratti vivi dalle macerie, la prima si trova in condizioni gravi.

Come stanno la persona e i due cani estratti dalle macerie

Il botto alle 21.20. E l'esplosione. È quanto avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio 2025, a Campagnano di Roma, in via Monte Cuculo al civico 14. L'esplosione, fortissima, ha coinvolto in parte anche il civico 12, che si trova lì vicino. Non appena scattato l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco, immediatamente allertati dalla sala operativa.

All'interno dell'abitazione, al momento della deflagrazione, si trovava una persona che è riuscita ad uscire dalla casa in maniera autonoma e che, subito dopo, è stata raggiunta e assistita dagli operatori del personale sanitario del 118. La persona, in condizioni critiche, è stata trasportata d'urgenza al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oltre a lei, dalle macerie sono stati estratti due cani, fortunatamente ancora in vita.

I carabinieri davanti alla casa esplosa.

L'intervento nella villetta

Non appena scattato l'allarme, poco prima delle 21.30 di ieri, la Sala Operativa ha inviato le squadre 31A, 25A, 9A, 4A, oltre all'AB5 , AS9, CRRC per esplosione dovuta a GPL. Sul posto sono intervenuti anche il Team USAR, ed il Capo Turno Provinciale con il Funzionario di Servizio, oltre a, come anticipato, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario che hanno immediatamente preso in carico la donna ferita e ai Carabinieri della Stazione di Campagnano e della Compagnia di Bracciano. L'intervento è durato circa tre ore ed è terminato soltanto verso le ore 1.00 della notte.

I vigili del fuoco al lavoro dopo l'esplosione.