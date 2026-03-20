Esce per fare una passeggiata e sparisce: si cerca da una settimana Kadir Saliev, scomparso da Anzio

Il 28enne è uscito nel primo pomeriggio per una passeggiata ad Anzio e non ha mai fatto rientro. È senza soldi e telefono e non parla italiano.

Kadir Saliev.

È uscito per andare a fare una passeggiata mentre era ospite di amici e parenti ad Anzio. E da, quel momento, si sono perse le sue tracce. Kadir Saliev è scomparso da oltre una settimana. Ha 28 anni e viene dalla Bulgaria. Non parla l'italiano, ma soltanto la sua lingua, quella bulgara e inglese. E, al momento della scomparsa, era sprovvisto di telefono cellulare e soldi.

La scomparsa di Kadir Saliev, 28enne sparito da Anzio

Kadir Saliev è un ragazzo di 28 anni bulgaro. Al momento della scomparsa il giovane era ospite da alcuni amici ad Anzio, sul litorale laziale in provincia di Roma, a sud della Capitale. A dare la notizia della sparizione è stato il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV. È uscito per andare a fare una passeggiata il 12 marzo scorso, nel primo pomeriggio. L'ultima volta che è stato visto stava uscendo di casa, verso le 15.30. Da quel momento si sono perse le sue tracce. Impossibile cercare di ricostruire il suo percorso: oltre a non avere soldi con sé al momento della scomparsa, non aveva neanche il telefono cellulare.

Come riconoscere il 28enne bulgaro scomparso da Anzio

Il ventottenne, come anticipato, non parla l'italiano. Conosce e comunica soltanto nella sua lingua, il bulgaro e in quella inglese. È alto un metro e settantadue centimetri e pesa 77 chili. Porta i capelli corti che sono castano chiaro e ha gli occhi marroni. Come mostra la foto, porta la barba corta.

Kadir Saliev.

Al momento della scomparsa, quando è uscito per una passeggiata ad Anzio il 12 marzo scorso, indossava un giubbetto di pelle marrone, pantaloni della tuta bianchi con la stessa fantasia della felpa nella foto in alto e una maglietta nera. Anche le scarpe che indossava quando è uscito a passeggiare sono le stesse che compaiono nell'immagine in alto: nere e con le stringhe.

A più di una settimana dalla scomparsa del ventottenne, arriva l'appello di amici e parenti: chiunque abbia visto il giovane, è invitato a contattare immediatamente il 112 o il nostro numero: 388 189 4493, come a sapere il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV.