Esce per cercare il cane smarrito, anziano cade in un dirupo e muore L’uomo di 82 anni è caduto in un dirupo a Santa Marinella a causa della brina. Diversi i passanti che hanno lanciato l’allarme al 112.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di 82 anni è morto ieri pomeriggio a Santa Marinella, in provincia di Roma. Non una morte per cause naturali, dovuta all'età, ma una tragedia, un incidente che lo ha strappato per sempre all'affetto dei suoi cari. L'82enne era uscito dalla sua abitazione verso le 16 per cercare il suo cane, che si era allontanato. Voleva riportare il fedele amico a quattro zampe a casa, ed era uscito nonostante il freddo e il terreno ghiacciato. E proprio a causa della brina che si era formata l'anziano è caduto ed è precipitato in un dirupo. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: quando i soccorsi sono arrivati, era già deceduto da tempo. Molto probabilmente è morto sul colpo a causa della caduta.

Esce per cercare il cane, anziano morto: caduto a causa del ghiaccio

A lanciare l'allarme sono stati diversi passanti, che hanno visto il corpo dell'uomo immobile, riverso in un terreno di campagna a Rimessa della Guardiola. Tante le chiamate al 112, con l'invio immediato dei soccorritori e dei carabinieri della stazione di Santa Marinella. Speravano che l'uomo avesse solo perso conoscenza, e che sarebbero riusciti a rianimarlo: una speranza vana, dato che l'anziano era già morto quando sono arrivati. Sul posto anche il medico legale, che non ha riscontrato segni di violenza sul corpo e ha deciso di restituire la salma ai familiari per il funerale, senza disporne l'autopsia. È infatti certo che l'82enne sia morto per un tragico incidente: nessun'altra ipotesi è verosimile per le forze dell'ordine, che hanno accertato come l'uomo sia scivolato nel dirupo a causa della brina creatasi per il freddo.