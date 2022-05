Esce fuori strada e investe una bambina di 2 anni sul passeggino: tragedia sfiorata a Fiumicino Una bimba di due anni è stata presa in pieno da un’automobile mentre era sul suo passeggino ed è rimasta gravemente ferita.

Tragedia sfiorata a Fiumicino. Una bimba di due anni è stata presa in pieno da un'automobile mentre era sul suo passeggino ed è rimasta gravemente ferita. Soccorsa dal personale del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, la piccola fortunatamente non rischia la vita. L'incidente, stando a quanto si apprende, si è verificato intorno alle 19 di ieri, domenica 15 maggio, in via del Faro a Fiumicino.

Secondo le prime ricostruzioni, al volante dell'automobile c'era una ragazza. Quest'ultima ha perso il controllo del mezzo per cause da accertare, è finita contro un cespuglio e ha investito la piccola. Fortunatamente, come detto, la bimba ferita non è in pericolo di vita.

Incidente mortale sulla Roma-Fiumicino: strada chiusa nella serata di ieri

Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri sull'autostrada Roma-Fiumicino, che è rimasta chiusa per diverso tempo in direzione aeroporto all'altezza del chilometro 16. Il traffico verso il Leonardo Da Vinci, informa l'Anas, è stato deviato sulla viabilità locale. Ancora incerte le cause dell'incidente. Sconosciuta anche l'identità della vittima.