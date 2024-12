video suggerito

Esce di strada con l’auto e finisce in una scarpata: morto un uomo a Rieti, grave il passeggero Un uomo è morto questo pomeriggio in un incidente avvenuto a poca distanza da Osteria Nuova in provincia di Rieti. Grave il passeggero, portato in eliambulanza a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Tragedia questo pomeriggio in provincia di Rieti, a pochi chilometri da Osteria Nuova. Un uomo è morto dopo che la sua auto è precipitata in una scarpata in zona Fiacchini, non molto distante da Poggio Moiano. Ferita la persona che era in macchina con lui, portata in eliambulanza a Roma per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi i carabinieri e i vigili del fuoco per recuperare la vettura, oltre ovviamente al personale del 118 che ha prestato le prime cure al ferito e tentato invano di salvare il conducente.

Cosa è successo è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo, che non ha visto il coinvolgimento di altre vetture. Per cause ancora da chiarire, l'uomo alla guida della Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo, cadendo in una scarpata. Non è riuscito purtroppo a mantenere stabile la vettura, che è caduta nel dirupo, causando il grave ferimento del conducente, morto praticamente nell'immediato. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul posto sono corsi immediatamente ad aiutare le persone nell'abitacolo: per l'uomo alla guida era ormai troppo tardi, mentre per la persona seduta al posto del passeggero è scattato l'intervento dell'eliambulanza, che l'ha portata a Roma in un ospedale attrezzato. Non è chiaro se questa persona sia in pericolo di vita o meno. Le sue condizioni però, sono molto gravi.

La macchina è stata sequestrata, mentre la salma della vittima è stata portata in ospedale. Nelle prossime ore sarà restituita alla famiglia, in modo da poter organizzare i funerali per l'ultimo saluto. L'identità dell'uomo non è stata ancora resa nota.