Esce di casa e scompare a 95 anni, preoccupazione per Antonino Meli: “Potrebbe essere disorientato”

Antonino Meli.

C'è preoccupazione in queste ultime ore per la scomparsa di Antonino Meli, novantacinquenne sparito dalla Capitale nella giornata di ieri, martedì 30 dicembre 2025. L'uomo è uscito di casa nel primo pomeriggio, verso le ore 15 circa e non ha più fatto ritorno. "Attenzione, potrebbe essere disorientato", fanno sapere da Penelope Lazio, l'associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse ODV.

Chi è e come era vestito Antonino Meli al momento della scomparsa

Come diffuso dall'associazione Penelope Lazio Odv, Antonino Meli è un uomo anziano di 94 anni circa. Alto un metro e sessanta, pesa 60 chili ed è di corporatura esile. Ha i capelli corti e bianchi e, come mostrano sia la foto in apertura di articolo che quella nel manifesto diffuso riportato in basso, ha gli occhi azzurri.

Al momento della scomparsa Antonino Meli indossava un paio di pantaloni scuri, scarpe da ginnastica bianche e un giubbotto nero. Aveva con sé, visto il freddo arrivato negli ultimi giorni nella capitale, anche un cappellino con visiera e un copriorecchie nero.

Antonino Meli: da dove è scomparso e dove potrebbe trovarsi

Antonino Meli si è allontanato, come anticipato verso le 15 di ieri, martedì 30 dicembre 2025, da Roma, in particolare dalla zona Verde Rocca e Colli Aniene, nel quadrante est della capitale. Secondo chi ha lanciato l'allarme dopo la sparizione dell'anziano, il suggerimento è quello di attenzionare particolarmente le zone di Casal Bruciato e Tiburtina.

Vista anche l'età avanzata, la preoccupazione maggiore è che il novantaquattrenne possa essere disorientato. Per informazioni o avvistamenti, infine, l'invito è quello di contattare il Pronto Penelope al numero di telefono 3396514799 o, per maggiore prontezza, il numero di emergenza unico per il pubblico soccorso 112.