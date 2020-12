Una ragazza scomparsa da una casa famiglia di Artena è stata trovata qualche ora fa all'interno del campo rom di via Candoni, in zona Magliana. Lo ha comunicato la Polizia Locale di Roma Capitale: sono stati i vigili urbani, dopo giorni di indagini e appostamenti, a trovare la 17enne, per la quale era stata emessa una nota di rintraccio da parte della Questura di Roma. A intervenire per prelevare la ragazza è stato l'XI Gruppo Marconi: la giovane, che ha diversi precedenti penali a suo carico, si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Scomparsa lo scorso 5 dicembre, è stata trovata in compagnia di un giovane di 25 anni, che al momento era agli arresti domiciliari per vari reati commessi.

La ragazza scomparsa il 5 dicembre

Trattandosi di una minore, le forze dell'ordine non hanno diffuso ulteriori informazioni su quanto accaduto. Non è noto pertanto se la ragazza si sia allontanata volontariamente dalla casa famiglia di Artena, o se sia avvenuto per fatti indipendenti dalla sua volontà. Certo è che per quasi tre settimane è stata in una casa del campo rom di via Candoni, in compagnia di altre persone, che potrebbero aver occultato la sua presenza per tutto questo tempo, in modo da non farla portare alla casa famiglia.

Ancora un caso di fuga dalla casa famiglia

Non è questo il primo caso di ragazzi che fuggono da case famiglia. Qualche settimana fa ha fatto scalpore la fuga di Marco Luccarelli, il 16enne scappato per la seconda volta in un anno dalla struttura in cui era stato collocato. Lo scorso anno era stato ritrovato dopo un mese, mentre l'ultima volta che è fuggito è stato rintracciato dopo alcuni giorni da conoscenti. Voleva stare con il padre, che però, per motivi valutati dai giudici, non può vederlo.