Entrano nel negozio Apple di Porta di Roma e rubano 13 iPhone sotto gli occhi di tutti: arrestati Sono entrati fingendosi dei semplici clienti, ma appena arrivati vicino ai tavoli hanno cominciato a tagliare i fili degli iPhone in esposizione. La scena però è stata vista dalla sicurezza del negozio attraverso le telecamere, e la polizia è intervenuta immediatamente. Tre persone sono state arrestate.

A cura di Natascia Grbic

Tre persone sono state arrestate e condannate per aver rubato tredici iPhone dal negozio Apple che si trova al centro commerciale Porta di Roma, alla periferia della capitale. Si tratta di due giovani di 20 e 21 anni, e di un uomo di 47, tutti noti alle forze dell'ordine sempre per furti di questo tipo. I tre non sono riusciti a fuggire con la refurtiva: i vigilantes del negozio si sono infatti accorti da subiti che stavano staccando i fili e prendendo i telefoni, e avevano già avvertito la polizia del centro commerciale, che li ha bloccati prima che riuscissero a imboccare l'uscita. Avevano 4/5 telefoni a testa in tasca, molti dei quali ancora con i fili attaccati. Tutti erano ancora funzionanti, tranne due che si sono danneggiati dopo che il filo era stato tagliato. Tutti e tre sono stati arrestati e sottoposti a rito direttissimo, con il quale sono stati condannati per il furto.

Rubano iPhone a Porta di Roma: condannati per furto

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, per tutti e tre il giudice ha convalidato l'arresto. Per il 47enne e il 21enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere perché quello di mercoledì non era il primo episodio di furto. Avendone diversi alle spalle, il giudice ha inflitto la misura più dura e ha disposto che venissero trasferiti in un penitenziario. I telefoni sono stati tutti recuperati e restituiti al negozio della Apple di Porta di Roma. Molto probabilmente speravano di non essere fermati e di riuscire a venderli, magari a un prezzo inferiore di quello di mercato, in modo da riuscire a racimolare diverse migliaia di euro dato il costo di un singolo iPhone.