Entrano con l’auto nel supermercato, sfondano vetrina e svaligiano gioielleria: furto al Conad di Viterbo

Immagine di repertorio

Sfondano con un'auto rubata l'ingresso del supermercato, prendono la rincorsa in galleria e sfondano la vetrina di una gioielleria, usando il veicolo come un ariete. Poi svaligiano il negozio, portando via orologi preziosi e gioielli. Raid di ladri questa notte, 6 gennaio, al supermercato Conad al centro di Viterbo. La banda è poi riuscita a dileguarsi con la refurtiva. Bottino ancora da quantificare. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato e della Squadra Mobile della Questura di Viterbo, che indagano sull'accaduto.

La banda è entrata nel centro commerciale con l'auto

Secondo le prime ricostruzioni, la banda sarebbe stata composta da almeno 5 o 6 componenti a volto coperto. I ladri avrebbero messo a segno un colpo complesso, utilizzando un'auto rubata come ariete per sfondare la serranda di una gioielleria posta all'interno del centro commerciale. I malviventi intorno alle 2,00 avrebbero divelto l'ingresso del supermercato, poi, dopo aver percorso la galleria con il mezzo, avrebbero preso di mira la saracinesca della gioielleria che si trova al suo interno. Dopo aver danneggiato la serranda principale, sarebbero riusciti ad entrare da quella laterale che avrebbe ceduto per prima.

Le indagini della polizia: acquisiti i video delle telecamere

Una volta dentro il negozio, i ladri avrebbero riempito delle borse con tutti i preziosi e orologi esposti. Successivamente, sono scappati abbandonando la macchina dentro il supermercato. Non si conosce, come detto, al momento, l'entità della refurtiva. Sul posto subito dopo gli agenti della polizia di stato e gli uomini della squadra mobile. Le forze dell'ordine hanno acquisito le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del circuito interno.