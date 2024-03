Entra nella fontana di Trevi con uno striscione di protesta: 41enne multato di 400 euro Un uomo di 41 anni è stato multato dagli agenti della Polizia Locale dopo essere entrato nella fontana di Trevi con uno striscione di protesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato multato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per essere entrato dentro la Fontana di Trevi. Si tratta di un 41enne che, oltre a dover pagare una multa di 400 euro, è stato fatto oggetto di un ordine di allontanamento. L'uomo, che sembra fosse in stato confusionale, aveva con sé uno striscione di protesta con frasi a contenuto religioso. Si tratterebbe, a quanto si apprende, di frasi senza un apparente senso logico.

Entra nella fontana di Trevi con uno striscione: multato

L'episodio è avvenuto questa mattina a Roma intorno alle 19. A intervenire sono stati gli agenti del VI Gruppo Torri. Mentre controllavano la zona, hanno visto il 41enne che stava per entrare nella fontana e si sono avvicinati per convincerlo a desistere dall'intento. Quando l'uomo li ha visti, ha srotolato lo striscione ed è entrato nella fontana, mostrandolo a tutta la piazza.

Subito dopo il 41enne è stato fatto uscire dagli agenti, che hanno sequestrato lo striscione e multato l'uomo, che adesso dovrà pagare 400 euro, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Lo striscione è stato invece sequestrato e portato via.

I precedenti

Non è di certo la prima volta che qualcuno decide di entrare nella Fontana di Trevi. A Capodanno una turista francese di 22 anni ha deciso di festeggiare tuffandosi in acqua, ed è stata multata dagli agenti della Polizia Locale presenti sul posto. A ottobre dello scorso anno, un altro turista è stato beccato mentre sorseggiava una birra in mutande nella fontana, mentre a settembre sono state multate due turiste australiane, riprese mentre si tuffavano.