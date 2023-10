Bagni nelle vasche romane: turista in mutande sorseggia una birra nella Fontana di Trevi La Fontana dei Quattro Fiumi e di Trevi sono state “prese d’assalto” da due uomini, che si sono fatti il bagno davanti agli occhi di romani e turisti.

A cura di Alessia Rabbai

Foto dal video di Welcome to Favelas

Un uomo immortalato mentre si rilassa in acqua nella Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona. Le braccia appoggiate sul bordo della "piscina monumentale" mentre si gode sorridendo il fresco con le gambe distese all'indietro, noncurante dell'espressione della gente che intorno a lui lo guarda incredula e lo riprende con gli smartphone. Qualche via più in là nella Fontana di Trevi un turista si gode un bagno refrigerante "dando spettacolo". Si è tolto la maglietta e i pantaloni ed è entrato nella vasca con le sole mutande, in mano una bottiglia di vetro, sorseggia una birra in tranquillità, anch'egli sorridente, come se stesse in piscina. La scena di sera, davanti a turisti e romani che spalancano gli occhi.

Non è la prima volta che le fontane romane, veri e propri gioielli artistici che il mondo intero invidia alla Città Eterna, finiscono prese di mira da turisti che non perdono l'occasione della visita nella Capitale, per immergervisi dentro. A pubblicare i video la pagina Instagram Welcome to Favelas. Immagini che hanno provocato lo sdegno degli utenti, i quali si sono lasciati andare con tantissimi commenti.

C'è chi scrive: "Solo in Italia permettiamo che avvengano certe cose. Abbiamo beni di valore inestimabile, che il resto del mondo si sogna e ce le lasciamo deturpare così. La colpa è nostra!". Tante le critiche per il comportamento "maleducato" dei turisti. Altri invece, ormai esausti e da un certo punto di vista "abituati" a scene del genere, la prendono con ironia: "Ingresso per l'intera giornata 20 euro, ingresso pomeridiano 8 euro". Della serie tanto il bagno lo fanno, almeno paghino il biglietto.