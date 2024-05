video suggerito

Bimbo di 9 anni si perde alla Fontana di Trevi durante gita a Roma: vigili lo riportano dalla maestra "Sono in gita con la scuola, ma non trovo più la mia classe", ha spiegato il bambino agli agenti, visibilmente disorientato dopo essere rimasto solo in piazza Trevi.

A cura di Beatrice Tominic

Gli agenti posizionati davanti alla Fontana di Trevi che hanno trovato e riaccompagnato il piccolo dalla maestra e dai compagni.

Stava visitando la capitale insieme alla scolaresca quando, arrivato davanti alla Fontana di Trevi, ha perso di vista i compagni e le maestre. È stato un attimo. E si è ritrovato tutto solo nella piazza romana. È successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 3 maggio 2024. Il piccolo era disorientato e triste, non riusciva più a ritrovare il suo gruppo. A poca distanza da dove si trovava, ha notato alcuni vigili urbani. Ed ha deciso di avvicinarsi a loro, per chiedere aiuto.

L'intervento dei caschi bianchi per aiutare il bambino

Non appena visti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, il ragazzino ha fatto una corsa verso di loro e li ha raggiunti per chiedere aiuto. Era visibilmente disorientato e un po' spaventato. "Sono in gita con la scuola, ma non trovo più la mia classe", ha spiegato agli agenti che lo hanno subito aiutato.

I caschi bianchi, dei gruppi I Centro, VI Torri e GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), si trovavano nella zona per presidiare il centro storico durante alcuni controlli di routine.

Gli agenti hanno subito tranquillizzato il bambino e gli hanno offerto un gelato. Nel frattempo si sono immediatamente messi alla ricerca della scolaresca del bimbo, cercando di rintracciare compagni e maestre tra le migliaia di persone presenti in prossimità della Fontana di Trevi.

Il ritrovamento del gruppo

Il ritrovamento della classe è avvenuto pochi minuti dopo: il gruppo si trovava a poca distanza dal luogo in cui si era perso il bambino. Compagni e maestra si erano fermati per cercare il bambino che è stato prontamente riaffidato alla sua accompagnatrice, sollevata. Il giro, per il bimbo e per la sua classe, è proseguito fra le altre bellezze della capitale.