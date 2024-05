video suggerito

Argia De Socio ha compiuto 110 anni: ha 9 nipoti, 7 pronipoti e neanche il Covid l'ha fermata La donna ha festeggiato oggi i suoi 110 anni a Frosinone, circondata dall'affetto della famiglia e con la fascia tricolore che le ha portato il sindaco facendole gli auguri a nome di tutta la città.

A cura di Redazione Roma

La signora Argia De Socio ha festeggiato i suoi 110 anni a Frosinone. La donna è nata il 2 maggio 1914 a Termoli, in Molise, e oggi i suoi familiari le hanno riservato una festa speciale, una giornata da passare tutti insieme in suo onore. A suonare alla sua porta anche il sindaco Riccardo Mastrangeli, che si è recato in via Isonzo a fare gli auguri alla signora a nome di tutti i suoi concittadini e a portare lei un saluto affettuoso.

Argia è la ventiquattresima persona più longeva in Italia. Ha attraversato quasi tutto il Novecento e ormai quasi un quarto del primo secolo degli anni Duemila. Il marito, di professione insegnante di liceo, è scomparso da oltre cinquant'anni, e proprio per il suo lavoro la coppia ormai molti anni fa dalla regione di origine finì per trasferirsi a Frosinone.

Nella sua casa sono passate bene quattro generazioni: figli, nipoti e oggi bisnipoti che si sono stretti attorno a lei. La donna ha avuto 6 figli, un maschio e cinque femmine che oggi hanno tra i 70 e gli 84 anni, e poi ci sono 9 nipoti e ben 7 pronipoti!

Nonostante gli acciacchi dell'età, la signora è autosufficiente e in salute, ha resistito a numerose sfide, non ultime il Covid-19 che ha contratto per fortuna senza gravi conseguenze. "Auguriamo a Argia altri anni di gioia, salute e felicità, continuando a ispirare tutti noi con il suo straordinario spirito", ha dichiarato il sindaco che le ha messo la fascia tricolore per una foto insieme.