Festeggia il Capodanno con un tuffo nella Fontana di Trevi: multata turista francese di 22 anni Si è tuffata nella Fontana di Trevi verso l'una: poi è stata allontanata e multata dai caschi bianchi. Oltre a questo, sono stati 300 gli interventi degli agenti nella capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Screenshoot dal video di Welcome to Favelas.

Ha aspettato che fosse iniziato il nuovo anno per buttarsi in una delle fontane monumentali più famose del mondo, la Fontana di Trevi. È quanto accaduto nella notte fra il 31 dicembre 2023 e il primo gennaio 2024 a Roma: una turista francese di 22 anni si è tuffata all'interno della Fontana di Trevi intorno all'una. La ragazza, che aveva fra le mani un cartello che tentava di mostrare alla folla di presenti, è stata ripresa dai curiosi che si trovavano in centro per festeggiare l'anno nuovo. Poi i caschi bianchi che si trovavano a presidio di piazza Trevi l'hanno portata fuori dalla fontana. È stata multata come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Il lavoro dei caschi bianchi in centro città

Sono stati proprio gli agenti attivi nelle vie del centro a soccorrere alcuni ragazzi in piazza Marconi a Campo de Fiori e un cinquantenne in piazza della Rovere. In entrambi i casi le persone soccorse dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale presentavano malesseri che, presumibilmente, erano legati all’assunzione di sostanze alcoliche.

Oltre 300 interventi della polizia locale

Notte movimentata per gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. I caschi bianchi sono intervenuti nelle zone del centro storico e non solo. Oltre alla ragazza nella fontana, sono stati oltre 300 gli interventi dei vigili urbani nella notte fra San Silvestro e Capodanno.

In strada erano stati schierati più di 1300 agenti, con particolare attenzione alle piazze e ai ponti, ai varchi di chiusura per l'afflusso maggiore di pedoni, in prossimità degli spettacoli di fine anno, come quello ospitato al Circo Massimo con Francesca Michelin, Lazza e Blanco. Controlli anche nella zona del Lungotevere.