Entra nella fontana della Barcaccia per bere e lavarsi in mezzo alla folla Folle di cittadini riuniti per osservare, come fossero in uno zoo a cielo aperto, un uomo che si lava e beve dalla fontana della Barcaccia. A tirarlo fuori e a chiamare per lui il 118, gli agenti della polizia.

Ha superato le transenne che circondano il perimetro della fontana della Barcaccia, a piazza di Spagna. Stavolta non è un ultras olandese pronto a vandalizzare il monumento. E neppure un attivista in protesta per portare in piazza la sua lotta. Eppure intorno alle transenne si è già radunata la folla.

Lo fissano tutti, lo guardano. Alcuni di loro armati di telefonino catturano la sua immagine nell'obiettivo, pronti forse per inviare l'immagine agli amici o per pubblicarla sui social. All'interno della fontana stavolta c'è un uomo. Pantaloni gialli e sudici, camicia strappata sul davanti. Dentro alla fontana c'è un uomo che probabilmente ha bisogno di aiuto. Si china nell'acqua. Ad un certo punto si rialza, posa le labbra sul travertino e beve. Intorno a lui, però, non trova aiuto. Soltanto i flash di folle di curiosi, turisti e cittadini, desiderosi di spettacolarizzare le sue difficoltà.

C'è chi si appoggia alla transenna, come se volesse vedere come sarebbe andata a finire. Una donna è accovacciata vicino ad bambino nel passeggino, come se neanche lui potesse perdersi la scena. Nel loro tour quotidiano, armati di cappellini per proteggere la testa dal sole, evidentemente non può proprio mancare la sosta davanti alla fontana.

L'arrivo dei soccorsi

Gli agenti della Polizia Locale, che quotidianamente presidiano piazza di Spagna, si avvicinano alla fontana della Barcaccia. Visto l'uomo, chiamano la polizia di Stato: insieme ad alcuni agenti superano le transenne, trasportano l'uomo fuori dalla Barcaccia e allertano il 118.

È un cinquantenne. Non appena arrivati sul posto, gli operatori sanitari lo prendono in cura. Stanno disponendo nei suoi confronti una valutazione psichiatrica.