Entra nel supermarket e accoltella alla gola il commesso: trasportato in codice rosso un 53enne Dopo essere entrato nel negozio, ha accoltellato il commesso e si è dato alla fuga. Il 53enne ferito è stato trasportato in ospedale, caccia all’aggressore.

A cura di Beatrice Tominic

È successo verso le 21 di ieri sera, venerdì 27 gennaio 2023: un uomo è entrato in un minimarket nella zona di Conca D'Oro fra viale Tirreno e via Val di Cogne, nel quadrante nord est della capitale. Una volta all'interno del negozio si è avvicinato al titolare, ha estratto un coltello e lo ha accoltellato alla gola. Poi si è dato velocemente alla fuga: in condizioni critiche, invece, l'uomo ferito che si trova, ancora incosciente, in ospedale.

L'arrivo dei soccorsi

I soccorsi hanno raggiunto il luogo dell'accoltellamento non appena allertati. L'uomo accoltellato, al momento dell'aggressione si stava preparando per chiudere il negozio dopo l'orario di lavoro. Si tratta di un uomo di 53 anni. Gli operatori del 118 lo hanno immediatamente portato d'urgenza in ospedale: nonostante il taglio, non ha smesso di respirare. Dopo l'aggressione è stato trasportato nel vicino ospedale Sandro Pertini, che si trova a meno di cinque chilometri dal luogo dell'accoltellamento. In seguito, però, è stato trasferito all'Umberto I dove si trova ancora adesso, ancora in stato di incoscienza.

Le indagini in corso

Nel minimarket, invece, sono arrivati i poliziotti del commissariato vicino, insieme ai colleghi della Polizia Scientifica. Insieme gli agenti hanno rinvenuto l'arma con cui l'uomo è stato colpito, il coltello, sotto ad uno degli scaffali del minimarket che verrà analizzata. La speranza è quella di riuscire presto a fare chiarezza su quanto avvenuto. I poliziotti continuano ad indagare, ma al momento non conoscono ancora le cause dell'accoltellamento: fra le ipotesi, non si esclude che possa essersi trattato di una tentata rapina.