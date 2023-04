Entra in giardino e tenta di rapire un bambino a Fiumicino: è caccia all’uomo L’episodio è avvenuto ieri mattina. Il bambino di 9 anni è riuscito a fuggire dall’auto del suo rapitore prima che questo mettesse in moto per allontanarsi.

A cura di Redazione Roma

"All'improvviso mi sono sentito afferrate e trascinare via, poi sono riuscito a scappare dandogli un calcio". Un uomo di circa cinquant'anni ha tentato di rapire un bambino nella mattina di ieri a Fiumicino in via Arsia, comune costiero a Nord di Roma. Secondo quanto denunciato l'uomo si è introdotto nel giardino di un'abitazione privato e, dopo aver preso in braccio il minore, ha cominciato a correre verso la sua automobile parcheggiata all'esterno.

Il bambino di nove anni è riuscito a divincolarsi dal suo rapitore e a scendere dall'auto, prima che l'uomo mettesse in moto e a rifugiarsi così nelle braccia della mamma. Il piccolo è uscito indenne dal punto di vista fisico dal tentato rapimento, anche se comprensibilmente sotto shock. È stato già ascoltato in sede protetta e ha ricostruito le poche decine di secondi in cui si sono svolti i fatti. Anche la famiglia del bambino è stata sentita per capire se il tentato rapimento sia stato casuale, o avesse un movente.

Fiumicino: ricercato il presunto rapitore

Immediatamente l'uomo è scappato, e ora è ricercato dalle forze dell'ordine allertate dai genitori del bambino. Non sono al momento note altre informazioni su quanto accaduto ieri mattina, se il bambino conoscesse il suo rapitore o se fosse un perfetto sconosciuto. L'indagine è diretta dal Commissariato di Polizia di Fiumicino.