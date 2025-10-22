Enrico Varriale condannato per stalking e lesioni sulla ex: “Mi distruggeva casa, ma non l’ho picchiata”

Il giornalista tv Enrico Varriale, condannato a 10 mesi con pena sospesa per stalking e lesioni sulla ex, si è difeso in aula rispondendo alle domande di pm e avvocati: “Lei mi ha distrutto casa, ho cercato di fermarla, ma non l’ho picchiata”.

"La mia ex mi distruggeva casa, ho cercato di fermarla ma non l'ho picchiata". A parlare è Enrico Varriale, condannato a giugno scorso a dieci mesi per stalking e lesioni personali aggravate con pena sospesa. Il giornalista televisivo è ritenuto presunto responsabile di aver insultato e aggredito la ex, parte civile nel processo, assistita dall'avvocata di Differenza Donna, Teresa Manente. Oggi Varriale in aula è stato sentito nel processo che appunto lo vede imputato per stalking e lesioni personali aggravate nei confronti di una sua ex compagna. Varriale, difeso dai legali Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro, ha dichiarato di non aver mai minacciato né picchiato la donna.

Le dichiarazioni in aula di Enrico Varriale

I fatti per i quali Varriale è a processo risalgono al periodo compreso fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Varriale ha spiegato come con la ex si sono conosciuti, con un messaggio sui social network. Da lì hanno iniziato a parlare e a conoscersi. Alla chat ha fatto seguito poi la prima uscita e la successiva frequentazione, che è andata avanti per un po' di tempo. L'imputato ha descritto com'era il loro rapporto dal suo punto di vista: "Spesso capitava che non ci sentivamo per settimane, perché lei era gelosissima. Controllava i miei "like" sui social network e si arrabbiava".

In particolare nell'udienza di oggi Varriale ha raccontato al giudice cosa sarebbe accaduto l'8 dicembre 2021, secondo la sua versione dei fatti: "È venuta a casa mia nel pomeriggio, si è chiusa in bagno controllando il mio telefonino. Se ne è andata arrabbiata dopo aver letto alcuni messaggi che mi sono scambiato con un'amica". Il pubblico ministero e gli avvocati in aula hanno rivolto alcune domande al giornalista, tra le quali cos'è successo dopo quella sera.

Varriale ha spiegato che non era solo in casa: "Quando la mia ex è tornata mi ha trovata con un'amica. La situazione è degenerata, perché l'ha offesa e ha cominciato ad accanirsi contro tutto ciò che c'era in casa, distruggendolo". Varriale a questo punto ha spiegato qual è stata la sua reazione: "Non sapevo cosa fare, ho cercato di fermarla, ma non l'ho picchiata. Lei mi ha detto che l'avevo colpita e che mi avrebbe denunciato. Poi ha chiamato un'ambulanza ed è andata via".

Enrico Varriale condannato a 10 mesi per stalking e lesioni sulla ex

Enrico Varriale lo scorso giugno è stato condannato a dieci mesi di reclusione con pena sospesa per stalking e lesioni personali aggravate sulla ex. Per l'accusa "avrebbe aggredito fisicamente la compagna in casa fino a ‘farle perdere i sensi e causandole lesioni'. Il giornalista è inoltre accusato di aver contattato ripetutamente la ex, anche attraverso numeri anonimi e di averla controllata anche attraverso i social network.