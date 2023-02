Emmanuele travolto e ucciso da un Suv: indagato 18enne, forse guidava senza patente Anche il diciottenne a bordo del Suv che ha travolto e ucciso Emmanuele Catananzi, come sua madre è indagato per omicidio stradale. L’ipotesi è che al volante senza patente ci fosse lui.

A cura di Alessia Rabbai

Il ragazzo di diciotto anni a bordo del Suv che ha travolto e ucciso il trentenne Emmanuele Cleber Catananzi è indagato per omicidio stradale. La Procura di Roma ha iscritto il suo nome nel registro, per svolgere accertamenti e far luce su quanto accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 9 febbraio scorso, quando il giovane è morto in viale dell'Arecheologia in zona Tor Bella Monaca.

L'ipotesi al vaglio è che al volante della Bmw X4 ci fosse proprio lui e non sua madre e che guidasse senza patente. Pare che a confermarlo sarebbero anche alcuni testimoni. La donna, già indagata, si è presa le responsabilità del sinsitro. L'investimento si sarebbe verificato durante una brusca manovra, lei ha spiegato di non aver potuto in alcun modo evitarlo. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Torri.

L'incidente in cui è morto Emmanuele Catananzi

L'incidente in cui è morto Emmanuele Cleber Catenanzi, un trentenne di origini brasiliane arrivato a Roma dalla Calabria nei mesi scorsi, è avvenuto nella periferia Est della Capitale. Secondo quanto ricostruito finora il trentenne stava camminando sul marciapiede in viale dell'Archeologia in videochiamata con la fidanzata e stava tornando a casa quando il Suv lo ha travolto.

Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario, che ha soccorso il trentenne e lo ha trasportato con urgenza al Policlinico di Tor Vergata. Ma una volta arrivato nel nosocomio è deceduto poco dopo. I due passeggeri del Suv, il diciottenne e sua madre non hanno invece avuto bisogno di cure mediche. Sul posto hanno lavorato i vigili urbani, che hanno svolto i rilievi scientifici e ascoltato alcune persone. La donna ha detto ai vigili che avrebbe compiuto una manovra azzardata per evitare un altro veicolo.