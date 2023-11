Emis Killa e Guè Pequeno al concerto di Capodanno a Ladispoli: polemiche su soldi e rime sessiste È polemica a Ladispoli per il concerto di Capodanno 2024 che vedrà salire sul palco in piazza Falcone Emis Killa e Guè Pequeno. Le critiche dei cittadini sono sui soldi e le frasi sessiste e la risposta del sindaco Alessandro Grando.

A cura di Alessia Rabbai

La notte di Capodanno a Ladispoli si esibiranno gli artisti di fama internazionale Emis Killa e Guè Pequeno. La città sul litorale Nord della provincia di Roma nota alle cronache anche per la recente fuga del leone dal circo, che ha vagato per ore per le strade è in fermento per il grande evento, per il quale si prospetta l'arrivo di migliaia di persone dall'hinterland e da Roma. L'obiettivo è proporre un'offerta completamente gratuita dedicata ai giovani, per far sì che i ragazzi che abitano in città non si spostino altrove per festeggiare il 2024, evitando incidenti stradali e dall'altra per attirarne tanti da fuori.

Tra l'emozione e l'attesa sono nate le polemiche, cittadini e associazioni del territorio si sono infatti divisi tra chi apprezza l'inziativa e chi la critica, definendola decisamente troppo costosa per le casse comunali. E in tanti hanno già attaccato il sindaco di Fratelli d'Italia Alessandro Grando, perché il concerto in programma per la notte di San Silvestro in piazza Falcone in collaborazione con la Pro loco costerà 345mila euro dei quali 40mila chiesti alla Regione Lazio. Duecentomila euro andranno ai due rapper. Soldi che i cittadini chiedono che vengano spesi per iniziative di altro genere utili per la collettività, come ad esempio le strade, i servizi pubblici e la cultura.

"Ladispoli può spendere 300mila euro per il concerto di Capodanno"

Il sindaco Grando non ha tardato a rispondere alle critiche che gli sono state rivolte con un post sulla sua pagina Facebook istituzionale dal titolo: "Ladispoli e la ‘mentalità da paesello'". "Uno degli aspetti per cui si è gridato allo scandalo in merito al concerto di Capodanno è stato è quello relativo all’impegno economico che il Comune sosterrà per organizzare la serata, circa 300mila euro, di cui oltre 60mila solo di Iva, al netto dei contributi che arriveranno dalla Regione Lazio – scrive il sindaco in un post fiume – Una cifra importante se paragonata alle finanze di una qualsiasi famiglia, ma non certo proibitiva se parliamo del bilancio di una Città come Ladispoli. Si tratta infatti di somme che rappresentano lo 0,33% del bilancio complessivo e più in particolare dello 0,75% delle spese correnti. Qualcuno è arrivato a dire che sono stati fatti tagli sul sociale, altri hanno detto che sono state tagliate le spese per le manutenzioni, altri hanno addirittura affermato che il bilancio del Comune è in condizioni critiche. Niente di più falso! Mai come quest’anno sono state soddisfatte tutte le richieste dei servizi sociali e investito in interventi di manutenzione sulla città".

Concerto di Capodanno a Ladispoli: "Polemiche per le rime sessiste"

Oltre ai soldi le polemiche dei cittadini per il concerto di Capodanno a Ladispoli sono rivolte ai testi delle canzoni di Emis Killa e Guè Pequeno, che presentano rime sessiste, che parlano di violenza, di armi e droga. Grando ha risposto anche a questo mettendo in chiaro che "a Ladispoli non succederà. Come non era successo nel 2022, quando Emis Killa si era già esibito in Piazza Rossellini".

"Quindi il problema qual è? – conclude il sindaco – Sono convinto che sia una semplice questione di mentalità. A Ladispoli molti continuano ad avere la “mentalità da paesello”, per cui non va bene mai niente. Per Capodanno abbiamo voluto fare quello che le più importanti città italiane fanno. Tra l’altro spendendo cifre ben superiori a noi".