Emergenza in volo, l’aereo atterra a Fiumicino: “Passeggero ha scritto ‘I love Allah’ sul modulo” Un ragazzo egiziano di 29 anni ha scritto la frase ‘I love Allah’ sul modulo del consenso informato. Questo ha fatto scattare il protocollo anti terrorismo e l’aereo è atterrato d’emergenza a Roma.

A cura di Enrico Tata

Un volo Vueling partito da Parigi e diretto a Il Cairo ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Fiumicino per ‘problemi a bordo'. Gli agenti della Polaria hanno ricostruito la vicenda una volta saliti a bordo a controllare: in pratica un ragazzo egiziano di 29 anni ha scritto la frase ‘I love Allah' sul modulo del consenso informato per un medicinale che gli era stato portato da una hostess.

Cos'è successo a bordo e perché sono scattati i protocolli anti terrorismo

Stando a quanto ricostruito, il giovane si era sentito male in volo e per questo gli è stato somministrato un farmaco, dietro firma del documento di consenso informato, come da prassi.

Il ragazzo ha aggiunto la frase su Allah e questo ha fatto scattare i protocolli antiterrorismo, con il comandante che ha deciso di chiedere l'autorizzazione per un atterraggio d'emergenza a Roma Fiumicino. Ad attendere l'aereo c'erano le forze dell'ordine, che hanno immediatamente verificato la situazione a bordo prima di autorizzare un nuovo decollo.

L'aereo è ripartito per Il Cairo senza il 29enne egiziano

Tra l'altro il comandante aveva informato il passeggero che sarebbe ripartito soltanto senza di lui a bordo e questo ha scatenato una lite con il diretto interessato, che avrebbe inveito furiosamente contro assistenti di volo e contro gli altri passeggeri. Sia il 29enne che il personale di bordo del volo Vueling sono stati ascoltati dagli investigatori e tutto è stato chiarito. L'aereo, come promesso dal comandante, è ripartito da Roma Fiumicino in direzione Il Cairo senza il giovane egiziano, che ripartirà con un altro volo.