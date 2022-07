Emergenza caldo, bimba di 6 anni perde i sensi fra le braccia del padre Una bimba di 6 anni è svenuta per il caldo mentre stava visitando con i genitori la zona del Colosseo: soccorsa dai vigili, è stata trasportata in ospedale per maggiori controlli.

A cura di Beatrice Tominic

Si è accasciata, priva di sensi, fra le braccia del papà che la stava tenendo in braccio mentre insieme alla mamma stavano visitando la città di Roma: una bambina di 6 anni è stata soccorsa dagli agenti di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Trevi che l'hanno assicurata in breve tempo alle visite mediche necessarie. La piccola turista si è sentita male verso mezzogiorno mentre si trovava in pieno centro città, in Via di San Gregorio, all' altezza di Piazza del Colosseo: stava vistando la capitale insieme ai genitori, arrivati dal nord Italia per una gita di un solo giorno.

Lo svenimento

La bambina si trovava già fra le braccia del padre quando è svenuta, perdendo i sensi. Spaventato, è stato proprio il papà a tentare di rianimarla, mentre la mamma si stava preoccupando per le condizioni di salute della bambina. La famiglia di turisti, notata dalla pattuglia della Polizia Locale, è stata immediatamente soccorsa e aiutata. I vigili hanno accompagnato i tre al presidio sanitario più vicino, quello nei pressi della metro Colosseo.

Il trasferimento in ospedale

Il personale medico presente ha confermato l'ipotesi dello svenimento dovuto alle alte temperature di questi giorni a Roma e ha subito disposto il trasferimento in ospedale: soltanto in una struttura più adeguata la piccola è stata sottoposta ad ulteriori controlli. I genitori della bambina, infine, hanno provveduto a ringraziare i caschi bianchi per l'assistenza e l'impegno: grazie all'aiuto dei vigili del personale medico presente al presidio, è stato possibile mettere in sicurezza la bimba e garantirle le cure nel minor tempo possibile.