Emanuela Orlandi, l'amico di Azione cattolica in commissione: "Vi dico quello che so ma non divulgatelo" Ha chiesto di parlare a porte chiuse Alessandro De Angelis, l'amico della comitiva dell'Azione Cattolica che frequentava Emanuela Orlandi, convocato dalla commissione bicamerale d'inchiesta.

A cura di Beatrice Tominic

Sarà ascoltato a porte chiuse dai membri della commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori l'amico della comitiva dell'Azione Cattolica frequentata dalla quindicenne vaticana. Alessandro De Angelis, questo il suo nome, si è mostrato disponibile a dare il proprio contributo alle indagini. Ma prima di iniziare a parlare ha chiesto espressamente che non venga diffuso quanto ha intenzione di dire. Per questo ha detto di voler essere ascoltato a porte chiuse, chiedendo la segretazione dell'intera seduta.

Cosa ha raccontato l'amico dell'Azione Cattolica su Emanuela Orlandi

De Angelis è un amico come tanti di Emanuela. Si frequentavano nell'ambito di una comitiva, composta per la maggior parte da persone che facevano parte dell'Azione Cattolica. Un volta arrivato a palazzo San Macuto, ha chiesto la segretazione della seduta. "Io ho il desiderio di dare una mano con i miei ricordi – ha detto – Ma non ho intenzione di diffondere quello che dirò quindi chiedo, se possibile, di secretare quello che vi racconterò".

Le dichiarazioni dell'amico dell'Azione Cattolica in commissione

De Angelis non è il primo amico della comitiva a parlare di Emanuela Orlandi e ad essere ricevuto in commissione. Prima di lui era già stato convocato Pierluigi Magnesio. Anche nel suo caso, Emanuela lo incontrava per le riunioni periodiche nella parrocchia di Sant'Anna in Vaticano, ma anche per feste e uscite e appuntamenti con gli amici. A differenza di De Angelis, però, aveva già rilasciato alcune interviste sul caso.

"Era troppo sveglia per credere alla storia dell'Avon, la sua intelligenza poteva essere offuscata solo da una questione sentimentale. Per questo trovo più plausibile che abbia mentito alla sorella, magari per rientrare a casa più tardi – ha spiegato in una di queste, su Youtube – Che avesse una cotta per qualcuno? Può darsi, ci diceva che le piaceva un ragazzo della scuola di musica, ma io non l'ho mai vista con nessuno".

Cosa stia dicendo nelle aule chiuse al pubblico De Angelis, invece, potrebbe restare per sempre un mistero.