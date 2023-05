Emanuela Orlandi, centrodestra vuole ridurre la durata della commissione d’inchiesta sulla scomparsa Il centrodestra vorrebbe ridurre la durata della commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, fissando per le indagini un tempo massimo di tre anni.

A cura di Natascia Grbic

Il senatore Costanzo Della Porta di Fratelli d'Italia ha chiesto di ridurre i tempi d'indagini della commissione d'inchiesta aperta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Della Porta ha presentato un emendamento chiedendo "Al comma 1, sostituire le parole: ‘per la durata della XIX legislatura' con le seguenti: ‘per la durata di due anni'. In caso di rifiuto, è pronto un altro emendamento con un tempo limite fissato a tre anni.

L'ipotesi è che la maggioranza di centrodestra voglia accorciare i tempi in seguito alle polemiche nate sulla figura di Giovanni Paolo II dopo le dichiarazioni di Pietro Orlandi. Il fratello di Emanuela, dal canto suo, ha dichiarato più volte che le sue parole sono state strumentalizzate e che verso di lui si è attivata una vera e propria macchina del fango volto a screditarlo.

"Le notizie secondo le quali nella maggioranza si starebbe pensando di modificare al Senato il testo per dare il via libera alla commissione d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori sono un pessimo segnale per le loro famiglie e per il Paese. È impensabile che i correttivi allunghino l'iter per l'approvazione della commissione al fine di mozzarne la capacità di arrivare a verità e giustizia. Le storie di Emanuela e Mirella hanno minato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Dare risposte su quanto accaduto è un dovere al quale il Parlamento non deve sottrarsi», ha dichiarato Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.