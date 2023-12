Elisabetta Bacchio senza scrupoli, ha fatto uccidere il marito Salvatore per soldi, dicono i giudici Elisabetta Bacchio è “scaltra e senza scrupoli”. Per denaro, hanno spiegato, potrebbe “tendersi autrice di altri reati a base violenta”. Per questo dovrà restare in carcere.

Non uscirà dal carcere Elisabetta Bacchio, accusata di essere la mandante dell'omicidio del marito, Salvatore Bramucci, per questioni legate ai soldi. I giudici del tribunale del riesame hanno respinto la richiesta di misure alternative presentata dai legali della donna, poiché l'indagata è, nelle parole della corte, "scaltra e senza scrupoli". Per denaro, hanno spiegato, potrebbe "tendersi autrice di altri reati a base violenta". E per questo motivo la donna deve restare nel carcere femminile di Civitavecchia.

Il delitto, spiegano i giudici nell'ordinanza con cui hanno respinto l'istanza, ha avuto come movente il denaro. Il progetto di Bramucci, hanno ricostruito, era quello di lasciare per sempre l'Italia e di trasferirsi all'estero, portando con sé tutti soldi. Tale progetto ha indotto Bacchio "a vedere nella morte del marito l'unico modo per impedirgli di lasciare lei e i figli, il primo all'epoca appena maggiorenne e il secondo minorenne, senza alcuna risorsa economica".

L'omicidio, in questo senso, è maturato "nel contesto di una situazione familiare pesantemente compromessa dalle condotte violente e sopraffattorie di Bramucci e consolidatosi una volta appresa l'intenzione del coniuge di abbandonare la famiglia trasferendosi a Tenerife con il "tesoretto" accumulato nel tempo grazie ai traffici delittuosi, ha visto l'indagata coinvolgere la sorella Sabrina affidandole il nevralgico compito di reclutare una serie di soggetti, con i quali ha poi curato le fasi organizzative ed esecutive dell'agguato mortale".

Come detto, per i giudici esiste un "concreto e attuale pericolo di recidiva". Per il Riesame il pericolo che Bacchio compia azioni simili "è elevato". Questo perché si è dimostrata capace, per denaro, di organizzare l'omicidio del marito. Ai domiciliari, per esempio, potrebbe "profittare dei margini di libertà assicuratile per tendersi autrice, per denaro, di altri reati a base violenta. In danno, ad esempio, di soggetti ritenuti debitori del coniuge o in possesso di parte del "tesoretto" di Bramucci". In più, potrebbe anche inquinare le prove e ostacolare le indagini.