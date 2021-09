Elezioni Roma, Raggi avverte Gualtieri: “Al ballottaggio vado io, l’unica che può fermare la Lega” L’avvertimento di Raggi al candidato del centrosinistra: “Caro Roberto Gualtieri, al ballottaggio ci andrò io. sono l’unica che può fermare la Lega Nord e il centrodestra a Roma. L’ho dimostrato con l’occupazione di CasaPound. Invece tu e il Pd avete fatto finta di nulla per decenni. Ci vuole coraggio e tu dimostri di non averne”.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Virginia Raggi si dice sicura di conquistare il ballottaggio. La sfida, secondo la sindaca, sarà tra lei e Michetti, il candidato del centrodestra. "Caro Roberto Gualtieri, al ballottaggio ci andrò io. sono l'unica che può fermare la Lega Nord e il centrodestra a Roma. L'ho dimostrato con l'occupazione di CasaPound. Invece tu e il Pd avete fatto finta di nulla per decenni. Ci vuole coraggio e tu dimostri di non averne", l'avvertimento lanciato sui social al candidato del centrosinistra.

Raggi sicura: "Abbiamo recuperato lo svantaggio"

La sindaca si fa forte dei sondaggi che, in effetti, la indicano in rimonta. Lo svantaggio rispetto a Gualtieri, tuttavia, sembra essere ancora consistente. Raggi ieri sera ha però scritto su Facebook: "Abbiamo recuperato lo svantaggio e ora stiamo per superare i nostri avversari ormai in affanno.È quanto attesta l'ultimo sondaggio di oggi di “Porta a Porta” che registra ancora una volta una nostra crescita. Avevano provato a raccontare che le elezioni a Roma erano ormai una storia chiusa per condizionare il voto degli indecisi, invece anche questa volta non ci sono riusciti. È un testa a testa nel quale noi cresciamo sempre di più e loro sono in difficoltà. Ma non basta. Dobbiamo mobilitarci tutti proprio perché il nostro obiettivo è a portata di mano".

L'ultimo sondaggio: Calenda e Raggi in rimonta

Secondo il sondaggio citato da Raggi, Michetti vincerebbe al primo turno con una percentuale compresa tra il 25 e il 29 per cento, in ribasso rispetto ai sondaggi precedenti. Gualtieri conquisterebbe tra il 23 e il 27 per cento e la sindaca Raggi sarebbe attualmente tra il 21 e il 25 per cento. Calenda sarebbe quarto con il 19/23 per cento. Sia Michetti che Gualtieri vengono dati in calo, con Raggi e Calenda in rimonta. Michetti, anche se in calo rispetto alle precedenti rilevazioni, si può dire quasi certo di arrivare al ballottaggio, mentre la battaglia per il secondo posto appare apertissima.