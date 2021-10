Elezioni Roma, prime parole di Virginia Raggi: “Unica a tenere testa a corazzate destra e sinistra” “Aspettiamo, al momento sono l’unica che sto tenendo testa alle corazzate del centrodestra e del centrosinistra con il Movimento 5 Stelle e le mie liste civiche”: queste le prime parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha preferito attendere dati consolidati prima di iniziare la sua conferenza stampa.

A cura di Enrico Tata

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è arrivata all'hotel Hive di Roma e queste sono state le sue prime parole: "Aspettiamo, al momento sono l'unica che sto tenendo testa alle corazzate del centrodestra e del centrosinistra con il Movimento 5 Stelle e le mie liste civiche". La candidata dei 5 Stelle e prima cittadina uscente probabilmente non entrerà al ballottaggio (almeno così prevedono le proiezioni), ma la sindaca preferisce aspettare dati più consolidati prima di iniziare ufficialmente la conferenza stampa.

Il comitato elettorale della prima cittadina ha allestito una sala stampa al The Hive Hotel, in via Urbana 171, pieno centro storico, dal quale la sindaca commenterà risultati delle elezioni.

Grillo aveva detto: "Anche se perderai, resterai nel Movimento"

"In qualsiasi modo possano andare questa elezioni, anche se non sarai di nuovo sindaca, rimarrai nel Movimento, perché sei stata proposta ed eletta come garante", aveva detto Beppe Grillo intervenendo telefonicamente al comizio finale della sindaca Raggi.